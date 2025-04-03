سياسة
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هيئة حقوقية: 89 قتيلاً في مجازر وتهجير قسري على يد "الدعم السريع" بقرى جنوب أم درمان
أعلنت هيئة "محامو الطوارئ" الحقوقية المستقلة الأربعاء، مقتل 89 مدنياً وإصابة مئات آخرين جراء هجمات متواصلة شنتها قوات "الدعم السريع" على أكثر من 15 قرية في الريف الجنوبي لمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، منذ 27 مارس/آذار الماضي.
هيئة حقوقية: 89 قتيلاً في مجازر وتهجير قسري على يد "الدعم السريع" بقرى جنوب أم درمان
في 27 مارس الماضي، أعلن الجيش السوداني، أن قواته تمكنت من تطهير آخر جيوب الدعم السريع في محافظة الخرطوم / AA
3 أبريل 2025

وذكرت الهيئة في بيان أن الهجمات شملت قصفاً مدفعياً عشوائياً، وإطلاق نار مباشراً، واشتباكات مسلحة، أسفرت عن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا بين سكان القرى.

وأضاف البيان أن "قوات الدعم السريع اقتحمت منازل المدنيين وقتلت مَن فيها، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان".

مشيراً إلى أن القوات نفذت أيضاً عمليات نهب مسلح واسعة طالت المنازل والمحالّ التجارية، كما اعتقلت عدداً من شباب القرى وأجبرتهم تحت تهديد السلاح على نقل المسروقات.

وأكدت الهيئة أن القرى المستهدفة خالية من أي وجود عسكري، مما يجعل ما جرى "جريمة حرب مكتملة الأركان تهدف إلى ترهيب السكان وتهجيرهم قسرياً".

وفي السياق ذاته أفاد شهود عيان بأن مئات العائلات نزحت من قرى الريف الجنوبي نحو منطقة جبل أولياء هرباً من الهجمات.

 وأشار الشهود إلى أن النزوح جرى عبر جسر جبل أولياء الرابط بين جنوب أم درمان وجنوب الخرطوم على ضفة نهر النيل الأبيض، بعد أن أعاد الجيش السوداني السيطرة عليه خلال الأسبوع الماضي.

وفي 27 مارس/آذار الماضي أعلن الجيش السوداني أن قواته تمكّنَت من تطهير آخر جيوب الدعم السريع في محافظة الخرطوم، بعدما نجح قبل ذلك بيوم في استعادة السيطرة على مطار الخرطوم ومقرات أمنية وعسكرية وأحياء عدة شرق وجنوب العاصمة، للمرة الأولى منذ أبريل/نيسان 2023.

ومن أصل 18 ولاية، لم تعُد "الدعم السريع" تسيطر إلا على جيوب غربي وجنوبي مدينة أم درمان، وأجزاء من ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان (جنوب).

كما تسيطر قوات "الدعم السريع" على 4 ولايات في إقليم دارفور (غرب)، فيما يسيطر الجيش على الفاشر عاصمة شمال دارفور، الولاية الخامسة في الإقليم.

ومنذ أسابيع وبوتيرة متسارعة بدأت تتناقص مساحات سيطرة "الدعم السريع" لصالح الجيش في ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض وشمال كردفان وسنار والنيل الأزرق.

ويخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" منذ أبريل/نيسان 2023 حربا خلّفَت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، فيما قدّر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.

مصدر:TRT Arabi
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