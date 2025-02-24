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خلال لقائه وفداً إيرانياً.. جوزيف عون: لبنان تعب من حروب الآخرين على أرضه
أكّد الرئيس اللبناني جوزيف عون الأحد، أن "لبنان تعب من حروب الآخرين على أرضه"، خلال استقباله وفداً إيرانياً رسمياً ضمّ رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، زار بيروت للمشاركة في تشييع الأمين العامّ السابق لحزب الله حسن نصر الله.
خلال لقائه وفداً إيرانياً.. جوزيف عون: لبنان تعب من حروب الآخرين على أرضه
الرئيس اللبناني لوفد إيراني: لبنان تعب من حروب الآخرين على أرضه / صورة: AFP (AFP)
24 فبراير 2025

ووصل الوفد الإيراني رفيع المستوى صباح الأحد إلى بيروت على الرغم من استمرار تعليق الرحلات الجوية بين البلدين، وتَقدّم قاليباف إلى جانب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونائب قائد الحرس الثوري علي فدوي، عشرات آلاف المشاركين في التشييع في المدينة الرياضية ببيروت.

والتقى قاليباف وعراقجي الرئيس عون، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية. وقال عون خلال اللقاء: "لقد تعب لبنان من حروب الآخرين على أرضه، وأوافقكم الرأي بعدم تدخُّل الدول في الشؤون الداخلية للدول الأخرى"، وفقاً للبيان. وأضاف أن "أفضل مواجهة لأي خسارة أو عدوان، هي وحدة اللبنانيين".

من جهته، نقل قاليباف دعوة إلى عون من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى زيارة رسمية لطهران، بحسب البيان. وأكّد عون في الوقت نفسه "حرص لبنان على إقامة أطيب العلاقات مع طهران، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين".

وكانت السلطات اللبنانية أعلنت الاثنين تمديد تعليق الرحلات من إيران وإليها، بلا تحديد لمهلة لاستئنافها، بعد أيام من رفضها منح الإذن بالهبوط لرحلتين تابعتين لخطوط ماهان الإيرانية، على خلفية تهديدات إسرائيلية بقصف مطار بيروت.

وأثار منع السلطات اللبنانية للرحلتين مع إيران تظاهرات غاضبة لمناصري حزب الله على طريق المطار، تخللها هجوم على موكب لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل).

وطالب حزب الله الدولة اللبنانية "بالتراجع عن قرارها" الذي اعتبره أمينه العام نعيم قاسم "تنفيذاً لأمر إسرائيلي".

واتهمت إسرائيل مرات عدة حزب الله باستخدام مطار بيروت لنقل المال والسلاح من إيران. ونفى حزب الله ومسؤولون لبنانيون مراراً تلك الاتهامات.

من جهته، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام خلال لقائه قاليباف، إن "سلامة أمن المطار والمسافرين هي الاعتبار الأساسي الذي يرعى تسيير الرحلات"، مشدداً على أن تأمينه "مسؤولية الدولة اللبنانية"، وفق بيان لمكتبه.

وخلال كلمة ألقاها في التشييع، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن حزبه لن يقبل أن "تتحكم" الولايات المتحدة بلبنان.

وخرج حزب الله من مواجهته الأخيرة مع إسرائيل أضعف في الداخل بعدما كان القوة السياسية والعسكرية الأبرز التي تحكمت بمفاصل الحياة السياسية، وبعد سقوط حليفه بشار الأسد في سوريا المجاورة.

وعلى وقع تَغيُّر موازين القوى في الداخل، انتخب البرلمان اللبناني جوزيف عون رئيساً للبلاد في 9 يناير/كانون الثاني، بضغوط خارجية أبرزها من الولايات المتحدة والسعودية.

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