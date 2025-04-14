الحرب على غزة
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مسؤولة أوروبية: الطعام ينفد في غزة ويتعفن خارجها جراء المنع الإسرائيلي
قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للاستعداد وإدارة الأزمات والمساواة حاجة لحبيب، إن منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة تسبّب في أزمة إنسانية بالقطاع، بينما تتكدس المساعدات خارجه، ويتعفن الطعام.
مسؤولة أوروبية: الطعام ينفد في غزة ويتعفن خارجها جراء المنع الإسرائيلي
تداعيات خطيرة لوقف دخول المساعدات الإنسانية الغذائية إلى غزة / AA
14 أبريل 2025

جاء ذلك في بيان عن الأوضاع في غزة والضفة الغربية، اليوم الاثنين، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.

وأشارت لحبيب إلى أن هناك 3 أولويات ملحة في غزة، إذ تواصل إسرائيل إبادتها الجماعية، وهي استئناف وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الأسرى، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن غزة تشهد أزمة إنسانية بسبب منع دخول المساعدات، وأضافت: "منذ أكثر من شهر، لم تصل مساعدات ولا غذاء ولا كهرباء، ولا حتى لقمة خبز واحدة".

وأردفت: "بينما تمتلئ المستودعات خارج غزة بالطعام، ينفد الطعام في غزة، ويتعفن خارجها، لأننا لا نستطيع دخول المنطقة، ويُقتل أو يُصاب ما لا يقل عن 100 طفل يومياً".

وأعربت عن حزنها لمقتل العاملين في المجال الإنساني الذين يحاولون إنقاذ الأرواح، وأكدت ضرورة حمايتهم في جميع الأوقات وفي جميع الأماكن، ومحاسبة الذين يستهدفونهم.

وأشارت إلى أن إسرائيل لم توافق منذ فترة على بعثات المساعدات الإنسانية الراغبة في العمل في المنطقة، وأنه لم يعد هناك أي موظفين دوليين في غزة والضفة الغربية.

وذكرت أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة يتدهور أيضاً، مضيفة: "أمسى التهجير القسري والعنف أمراً طبيعياً، ولهذا نحتاج إلى تحرّك سياسي حاسم".

ولفتت لحبيب إلى أن الاجتماع الأول للحوار السياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين سيعقد بمشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى عقب اجتماع وزراء الخارجية.

وقالت إن المشاركين في الاجتماع سيناقشون فرص التعاون والعلاقات الثنائية وتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 947 فلسطينياً، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 16 ألفاً و400 فلسطيني وفق معطيات فلسطينية رسمية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT ARABI
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