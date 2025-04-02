سياسة
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الحوثي: 61 شهيداً بالغارات الأمريكية على اليمن منذ أسبوعين واستهداف جديد يطول الحديدة
أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الأربعاء، أن الغارات الجوية الأمريكية التي استهدفت اليمن منذ 15 مارس/آذار 2025 أسفرت عن مقتل 61 مدنياً وإصابة 139 آخرين، جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الصحة والبيئة التابعة للحوثيين.
الحوثي: 61 شهيداً بالغارات الأمريكية على اليمن منذ أسبوعين واستهداف جديد يطول الحديدة
صواريخ أمريكية من البحر الأحمر في اتجاه اليمن / REUTERS
2 أبريل 2025

كما أضاف البيان أن إجمالي الضحايا المدنيين منذ بداية عملية "إسناد اليمن لغزة" وحتى الأول من أبريل/نيسان 2025 بلغ 250 قتيلاً و714 جريحاً، من دون الإشارة إلى عدد القتلى أو الجرحى من العناصر العسكرية جراء تلك الغارات.

وفي سياق متصل، أفادت جماعة الحوثي، بارتفاع حصيلة القتلى جراء غارة أمريكية استهدفت مؤسسة المياه في محافظة الحديدة غربي اليمن إلى 4 أشخاص.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة عبر منصة تليغرام، إذ ذكرت أن "حصيلة شهداء العدوان الأمريكي على مؤسسة المياه بمديرية المنصورية ارتفعت إلى 4 شهداء".

وأضافت القناة أنها نشرت مشاهد قالت إنها تظهر "استهداف العدو الأمريكي مشروع ومبنى مؤسسة المياه بمديرية المنصورية في محافظة الحديدة".

وكانت القناة قد أعلنت في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين من موظفي وعمال المؤسسة جراء غارة أمريكية استهدفت محافظة الحديدة، ضمن سلسلة من الغارات التي طالت أيضاً محافظتي صعدة وحجة.

وذكرت القناة أن الطيران الأمريكي شن ثلاث غارات على مديرية وشحة في محافظة حجة استهدفت مركزاً صحياً ومدرسة، لكنها لم تقدم تفاصيل حول وقوع ضحايا جراء تلك الغارات.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، كان قد أعلن في 15 مارس/آذار عن أمره بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي في اليمن، مهدداً بـ"القضاء على الحوثيين تماماً"، وهو ما قوبل بردٍّ من الجماعة بتأكيد استمرار دعمها لغزة، إذ استأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر.

بينما ردت الجماعة بتأكيد أن تهديد ترمب "لن يثنيها عن مواصلة مناصرة غزة" إذ استأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها بالتزامن مع استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار، حرب الإبادة على القطاع.

وتضامناً مع غزة في مواجهة الإبادة الإسرائيلية، باشر الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن مملوكة لإسرائيل أو مرتبطة بها في البحر الأحمر أو في أي مكان تصله بصواريخ وطائرات مسيرة.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.​​​​​​​


مصدر:TRT Arabi
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