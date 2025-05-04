وقال المشاط في تصريحات صحفية نقلتها وكالة “سبأ” اليمنية للأنباء: "حذَّرنا الأمريكيين بطرق غير مباشرة من خطوات مزعجة ستتخذها صنعاء، إلا أن ذلك لم يردعهم ربما ظناً منهم أن منظوماتهم ستمنع تحذيرنا".

وشدد على أن "واشنطن تجاهلت هذه التحذيرات لأنها لا تأبه بحياة الصهاينة". وتابع: "اليمن أفشل المرحلة الأولى من العدوان الأمريكي على البلد، ولا تزال معلومات الجيش الأمريكي مكشوفة لجيشنا، وواثقين أنه ليس بمقدورهم منع ذلك".

وأردف: "ما تحقق الأسبوع الجاري من استهداف لحاملة الطائرات الأمريكية (ترومان) بدقة عالية، وإسقاط مقاتلة من طراز (إف 18) من على متنها، يعد دليلاً واضحاً وشاهداً على صحة ما نقول".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت جماعة الحوثي استهداف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي "أصاب هدفه بنجاح"، "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، ورفضاً للإبادة الإسرائيلية في غزة".

وفشلت منظومتا الدفاع الجوي الإسرائيلية "حيتس"، والأمريكية "ثاد"، في اعتراض صاروخ باليستي أُطلق من اليمن وسقط في منطقة مفتوحة قرب طائرات في محطة الركاب رقم "3" بالمطار، وفق القناة 12 العبرية وبيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وسقط الصاروخ في منطقة مفتوحة بمطار بن غوريون، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بجروح طفيفة وإغلاق حركة الطيران لنحو الساعة، وفق ذات المصدر.

وسبق أن أعلن الحوثيون أكثر من مرة استهداف مطار بن غوريون بصواريخ باليستية فرط صوتية، غير أن هذه هي المرة الأولى التي يسقط فيها صاروخ يمني في محيط المطار ويؤثر مباشرةً على حركة الملاحة فيه، الأمر الذي أقرت به إسرائيل.

وأعلنت 9 شركات طيران، من بينها السويسرية والنمساوية والأسترالية والهندية، إلغاء الرحلات الجوية إلى تل أبيب اليوم.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في كلمة مصورة بثها نتنياهو على حسابه بمنصة إكس، إن الرد على جماعة الحوثي بعد إطلاق صاروخ من اليمن سقط في مطار بن غوريون، لن يكون "مجرد ضربة واحدة، بل ستكون هناك عدة ضربات".

وتتعرض جماعة الحوثي لعدوان أمريكي مكثف منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، استهدف عشرات المواقع، وأسفر عن مقتل وإصابة مئات المدنيين، وفق الجماعة التي تقول إن واشنطن شنت 1300 غارة وقصف بحري على اليمن منذ ذلك الحين.

ورغم استئناف الهجمات الأمريكية ضد اليمن، عقب أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترمب للجيش بشن "هجوم كبير" ضد الحوثيين، لا تزال الجماعة تنفذ عمليات عسكرية تصيب أهدافاً في إسرائيل وأهدافاً أمريكية في البحر الأحمر.

وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.