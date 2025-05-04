سياسة
2 دقيقة قراءة
"الحوثي": واشنطن تجاهلت تحذيراتنا ولا تأبه بحياة الإسرائيليين
قال رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثي اليمنية، مهدي المشاط، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة “لا تأبه بحياة الإسرائيليين رغم توجيه تحذير إليها من خطوات مزعجة"، في ظل حرب الإبادة المستمرة بحق الفلسطينيين منذ أكثر من عام ونصف.
"الحوثي": واشنطن تجاهلت تحذيراتنا ولا تأبه بحياة الإسرائيليين
جماعة الحوثي تتهم واشنطن بتجاهل تحذيراتها / وسائل التواصل
4 مايو 2025

وقال المشاط في تصريحات صحفية نقلتها وكالة “سبأ” اليمنية للأنباء: "حذَّرنا الأمريكيين بطرق غير مباشرة من خطوات مزعجة ستتخذها صنعاء، إلا أن ذلك لم يردعهم ربما ظناً منهم أن منظوماتهم ستمنع تحذيرنا".

وشدد على أن "واشنطن تجاهلت هذه التحذيرات لأنها لا تأبه بحياة الصهاينة". وتابع: "اليمن أفشل المرحلة الأولى من العدوان الأمريكي على البلد، ولا تزال معلومات الجيش الأمريكي مكشوفة لجيشنا، وواثقين أنه ليس بمقدورهم منع ذلك".

وأردف: "ما تحقق الأسبوع الجاري من استهداف لحاملة الطائرات الأمريكية (ترومان) بدقة عالية، وإسقاط مقاتلة من طراز (إف 18) من على متنها، يعد دليلاً واضحاً وشاهداً على صحة ما نقول".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت جماعة الحوثي استهداف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي "أصاب هدفه بنجاح"، "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، ورفضاً للإبادة الإسرائيلية في غزة".

وفشلت منظومتا الدفاع الجوي الإسرائيلية "حيتس"، والأمريكية "ثاد"، في اعتراض صاروخ باليستي أُطلق من اليمن وسقط في منطقة مفتوحة قرب طائرات في محطة الركاب رقم "3" بالمطار، وفق القناة 12 العبرية وبيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وسقط الصاروخ في منطقة مفتوحة بمطار بن غوريون، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بجروح طفيفة وإغلاق حركة الطيران لنحو الساعة، وفق ذات المصدر.

وسبق أن أعلن الحوثيون أكثر من مرة استهداف مطار بن غوريون بصواريخ باليستية فرط صوتية، غير أن هذه هي المرة الأولى التي يسقط فيها صاروخ يمني في محيط المطار ويؤثر مباشرةً على حركة الملاحة فيه، الأمر الذي أقرت به إسرائيل.

وأعلنت 9 شركات طيران، من بينها السويسرية والنمساوية والأسترالية والهندية، إلغاء الرحلات الجوية إلى تل أبيب اليوم.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في كلمة مصورة بثها نتنياهو على حسابه بمنصة إكس، إن الرد على جماعة الحوثي بعد إطلاق صاروخ من اليمن سقط في مطار بن غوريون، لن يكون "مجرد ضربة واحدة، بل ستكون هناك عدة ضربات".

وتتعرض جماعة الحوثي لعدوان أمريكي مكثف منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، استهدف عشرات المواقع، وأسفر عن مقتل وإصابة مئات المدنيين، وفق الجماعة التي تقول إن واشنطن شنت 1300 غارة وقصف بحري على اليمن منذ ذلك الحين.

ورغم استئناف الهجمات الأمريكية ضد اليمن، عقب أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترمب للجيش بشن "هجوم كبير" ضد الحوثيين، لا تزال الجماعة تنفذ عمليات عسكرية تصيب أهدافاً في إسرائيل وأهدافاً أمريكية في البحر الأحمر.

وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us