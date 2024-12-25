سياسة
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الاستخبارات التركية تحيّد مَن يُسمى مسؤولاً في PKK الإرهابي شمالي العراق
أعلنت الاستخبارات التركية يوم الأربعاء، تحييد مَن يُسمّى مسؤول الذخيرة العامة في تنظيم PKK/KCK الإرهابي فرات سيريهان، بمنطقة غارا شمالي العراق، في عملية أمنية دقيقة.
الاستخبارات التركية تحيّد مَن يُسمى مسؤولاً في PKK الإرهابي شمالي العراق
الاستخبارات التركية تحيد من يسمى مسؤولاً في تنظيم PKK الإرهابي المدعو "فرات سيريهان" والمطلوب بالنشرة الرمادية
25 ديسمبر 2024

وحسب مصادر أمنية، كان "هوجير باتمان"، المعروف حركياً باسم "فرات سريهان"، ضالعاً في التخطيط وتوجيه هجمات إرهابية ضد القوات المسلحة التركية في شمال سوريا خلال عام 2016.

وأضافت المصادر الأمنية أن باتمان كان مُدرجاً على القائمة الرمادية للمطلوبين بسبب انخراطهم في أنشطة إرهابية.

وأشارت المصادر إلى أن باتمان كان يُسمى "مسؤولاً" عن تزويد عناصر التنظيم بمنطقة عملية "المخلب-القفل" التركية شمالي العراق بالأسلحة والذخيرة، تنفيذاً لتعليمات صادرة من قيادة التنظيم الإرهابي.

وتشير المعطيات الأمنية إلى أن باتمان انضم إلى التنظيم الإرهابي عام 2010 في مدينة إسطنبول، وشارك بين عامي 2010 و2014 في أنشطة التنظيم شمال العراق.

ومنذ 2014، أصبح الإرهابي المذكور "قائد فريق" في منطقة رأس العين بسوريا، وبين عامي 2015 و2016، شغل منصب من يُسمّى "مسؤولاً عن الذخيرة" في منطقتي تل تمر ورأس العين السوريتين.

وفي الفترة الممتدة من عام 2018 إلى 2024، أصبح باتمان مَن يُسمّى "مسؤولاً عاماً عن الذخيرة" في منطقة غارا شمالي العراق، حتى جرت تصفيته في العملية الأخيرة.

وتنفذ تركيا عمليات عسكرية ضد تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

ويتخذ PKK الإرهابي من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

مصدر:AA
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