أُصيب ثمانية جنود إسرائيليين جراء عملية إطلاق نار على حاجز عسكري إسرائيلي في الأغوار الشمالية شمال شرق الضفة الغربية، فيما أعلنت قوات الاحتلال تحييد منفذ العملية. في سياق آخر، أعلنت الرئاسة التركية قدوم الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى تركيا اليوم الثلاثاء في ثاني زيارة دولية يقوم بها منذ الإطاحة ببشار الأسد.

"تشكيل الحكومة يتقدم بشكل إيجابي"، هذا ما قاله رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام بشأن تشكيل الحكومة "وفق الاتجاه الإصلاحي الإنقاذي"، نافياً وجود خلافات مع أحزاب أو فرض أسماء وزارية بعينها.