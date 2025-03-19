وقال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، في بيان اليوم الأربعاء: "دخل قطاع غزة رسمياً أولى مراحل المجاعة، بعد أن فقد قرابة مليوني إنسان أمنهم الغذائي بالكامل".

وأضاف الثوابتة أن ذلك يأتي في ظل "كارثة إنسانية غير مسبوقة" يعيشها فلسطينيو القطاع وسط إغلاق المعابر وتوقف التكيات الخيرية وانقطاع المساعدات الإنسانية.

وأوضح أن الأسواق في القطاع باتت تخلو "من المواد الغذائية الأساسية نتيجة إغلاق المعابر، مما أدى إلى حرمان أبناء شعبنا الفلسطيني من أبسط مقومات الحياة".

والجمعة، قال برنامج الأغذية العالمي، إنه لم يتمكن من نقل أي إمدادات غذائية إلى قطاع غزة منذ 2 مارس/آذار الجاري نتيجة إغلاق إسرائيل للمعابر.

وذكر الثوابتة أن عشرات المخابز توقفت عن العمل جراء منع إدخال الوقود وتشديد الحصار، مما أدى بدوره إلى "انخفاض كميات الخبز المتوفرة لفلسطينيي القطاع وتفاقم معاناة المدنيين الذين يواجهون شبح الجوع".

كما أشار إلى أن العشرات من آبار المياه توقفت عن العمل، مما أدى إلى تفاقم أزمة العطش، محذراً من "خطر حقيقي" يواجه الفلسطينيين بسبب عدم توفر مياه صالحة للاستهلاك البشري.

وتسبب إغلاق المعابر أيضاً في مضاعفة المعاناة اليومية للعائلات الفلسطينية التي باتت تعتمد على الحطب بديلاً أساسياً عن غاز الطهي الذي نفدت كمياته من القطاع، حسب الثوابتة.

وحذر من "انهيار الحياة بشكل كامل في قطاع غزة خلال الأيام القادمة حال لم يتوقف العدوان الإسرائيلي ولم تُفتح المعابر فوراً".

ومنذ فجر الثلاثاء، كثفت إسرائيل فجأة جرائم إبادتها الجماعية لغزة، بشن غارات جوية عنيفة على نطاق واسع استهدفت المدنيين، مما أسفر عن "404 شهداء وأكثر من 562 مصاباً"، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

ومساء أمس الثلاثاء، قال الثوابتة في بيان، إن جيش الاحتلال "ارتكب عشرات المجازر على مستوى قطاع غزة منذ ساعات الفجر من خلال القصف الجوي المكثف لمنازل المواطنين الآمنين، راح ضحيتها أكثر من 400 شهيد ممن وصلوا إلى المستشفيات".

وأفاد بأن من بين إجمالي الشهداء جرى توثيق وجود "174 طفلاً، و89 من النساء، و32 من المُسنين، و109 رجال".

وأوضح أن نسبة الضحايا "الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات من فئات الأطفال والنساء والمسنين بلغت 73% من المحصلة الإجمالية"، مشيراً إلى أن تلك المعطيات تؤكد "نية الاحتلال المبيتة لاستكمال جريمة الإبادة الجماعية بحق فلسطينيي غزة".

وتعد الهجمات الأخيرة أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية منازل مأهولة ومراكز إيواء وخيام نازحين، مما أدى إلى دمار واسع ومعاناة إنسانية غير مسبوقة.

ومطلع مارس/آذار الجاري، انتهت مرحلة أولى استمرت 42 يوماً من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى ومحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل، بدأ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

وتتنصل حكومة بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ تسعى لإطلاق سراح مزيد من المحتجزين الإسرائيليين دون الوفاء بالتزامات هذه المرحلة، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من غزة بشكل كامل.

في المقابل، تؤكد "حماس" التزامها تنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام إسرائيل جميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فوراً في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحاباً إسرائيلياً من القطاع ووقفاً كاملاً للحرب.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 161 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.