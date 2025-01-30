سوريا الجديدة
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وفد عسكري تركي يزور سوريا لمناقشة التعاون الأمني
أفادت مصادر من وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، بزيارة وفد عسكري تركي رفيع المستوى إلى العاصمة السورية دمشق لمناقشة سبل التعاون في مجالات الدفاع والأمن مع قادة الجيش السوري.
وفد عسكري تركي يزور سوريا لمناقشة التعاون الأمني
وفد وزارة الدفاع التركية يزور سوريا لمناقشة التعاون الأمني / صورة: سانا (سانا) / Others
30 يناير 2025

وذكرت المصادر أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون بعد استعادة السلطات السورية قدرتها على العمل.

وقالت المصادر، إن الزيارة تكتسب أهمية خاصة لكونها الأولى من نوعها، إذ شملت لقاءات مع المسؤولين السوريين وقادة القوات التركية المنتشرة في سوريا.

وجرى خلال اللقاءات مناقشة التحديات المشتركة، وخاصة في ما يتعلق بمكافحة التنظيمات الإرهابية التي تشكل تهديداً لكلا البلدين.

وجرى التأكيد على استمرار المشاورات بين الجانبين في الفترة المقبلة، بهدف وضع خطة عمل مشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية وتعزيز التعاون في مجالات الدفاع.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن وزير الدفاع السوري اللواء المهندس مرهف أبو قصرة ورئيس هيئة الأركان اللواء علي النعسان، وعدداً من الضباط السوريين استقبلوا وفداً عسكرياً رفيع المستوى من وزارة الدفاع التركية".

وأشارت الوكالة إلى أن قادة الجيش السوري أجروا مع الوفد التركي جولة تفقدية للثكنات العسكرية.

وأمس الأربعاء، ترأس قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، بقصر الشعب في دمشق اجتماعاً موسعاً للفصائل العسكرية والثورية، تقرر فيه أن يتولى الشرع رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية وإلغاء العمل بدستور سنة 2012، فضلاً عن حل حزب البعث العربي الاشتراكي ومجلس الشعب والجيش والأجهزة الأمنية التابعة لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاماً من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد. وفي اليوم التالي، كلِّف محمد البشير بتشكيل حكومة لإدارة المرحلة الانتقالية.

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