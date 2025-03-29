ويسلط معرض “أصداء” الضوء على كفاح كل من الكاتبة التركية الراحلة شولي يوكسيل شينلر وزعيم الحقوق المدنية الأمريكي مالكوم إكس من أجل الحرية والعدالة.

وأكدت أردوغان في كلمتها أن "فلسطين تمثل اختباراً فاشلاً للبشرية"، معربة عن اعتقادها بأن مالكوم إكس وشينلر لو كانا على قيد الحياة اليوم لكانا في طليعة المدافعين عن حقوق الفلسطينيين.

وشددت على أن "دماء ودموع البشر تتشابه بغضّ النظر عن أعراقهم وجنسياتهم"، مشيرة إلى أن المعرض يجسد هذه الحقيقة من خلال الربط بين نضال الشخصيتين.

من جانبها، أعربت إلياسة شاباز، ابنة مالكوم إكس، عن امتنانها للسيدة أردوغان لجهودها في إقامة المعرض وقيادتها المتميزة لمشروع "صفر نفايات".

يُذكر أن المعرض الذي يستمر حتى 4 أبريل/نيسان المقبل يبرز أوجه التشابه في كفاح كل من شينلر ومالكوم إكس من أجل العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، رغم اختلاف خلفياتهما الثقافية والجغرافية.