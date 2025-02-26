الحرب على غزة
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انتقادات لترمب بعد نشره مقطعاً استفزازياً بالذكاء الصناعي لمقترحه في غزة
واجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انتقادات واسعة، بعد نشره أمس الثلاثاء، مقطع فيديو معدّ بالذكاء الصناعي، يظهر فيه وهو يقضي عطلته برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قطاع غزة بعد تحويله إلى منتجع سياحي.
انتقادات لترمب بعد نشره مقطعاً استفزازياً بالذكاء الصناعي لمقترحه في غزة
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو / AFP
26 فبراير 2025

ويظهر المقطع المنشور على منصة "تروث سوشال"، أطفالاً يفرون من مسلحين وسط أكوام الحطام، ثم تظهر على الشاشة عبارة "ما التالي؟" بألوان العلم الأمريكي.

وتليها مشاهد تُظهر غزة وكأنها قد تحولت إلى مدينة سياحية، حيث تظهر شوارع مليئة بسيارات فاخرة وناطحات سحاب.

كما تظهر في المقطع المصور لافتات عديدة كتبت عليها عبارة "ترمب غزة". وفي أحد المشاهد يظهر ترمب وهو يراقص عدداً من الفتيات.

كما يظهر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك وهو يستمتع بتناول أطعمة تقليدية ويلقي أموالاً في الهواء.

وانتقد عديد من مستخدمي منصة إنستغرام منشور ترمب، بمن فيهم أنصار الرئيس الأمريكي.

وقال أحد المستخدمين: "ترمب، صوت كان لك من أجل اقتصاد وقوانين أفضل. ركز على مستقبل شعبنا، ولا تخلق عقبات للدول الأخرى".

فيما قال مستخدم آخر: "ما هذا الهراء الذي يقدمه الذكاء الصناعي؟ لا أريد أن تُنفق ضرائبي من أجل تدمير دولة أخرى".

ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، يروج ترمب مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

في المقابل، تعمل مصر على بلورة وطرح خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية.

وتحدث ترمب، قبل أيام أنه لن يفرض خطته بشأن مستقبل غزة وسيطرحها توصيةً، دون أن يحدد بعد موقفاً من خطة القاهرة.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

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