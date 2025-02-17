سياسة
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ترمب يعلق على مستقبل اتفاق غزة
في أخبارنا لهذا اليوم.. ترمب يعلق على مستقبل حركة حماس في غزة، وحزب الله يدعو لانسحاب إسرائيل من لبنان
ترمب يعلق على مستقبل اتفاق غزة / TRT Global
17 فبراير 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يعلق على مستقبل اتفاق غزة، مشيرًا إلى أن القرار بشأن كيفية تعامل إسرائيل مع حركة حماس يعود إليها، لكنه أكد على ضرورة التشاور معه أولًا. كما أعلن ترمب عن اجتماع مرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة سبل وقف القتال في أوكرانيا.

من ناحية أخرى، دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إلى انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، مطالبًا الحكومة اللبنانية بإعادة النظر في قرارها بشأن منع هبوط الطائرات الإيرانية في البلاد.

في سياق مختلف، انتقد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون صحيفة "The Economist" بسبب استهدافها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واعتبر أن الصحيفة عجزت عن وصف إسرائيل بالإرهاب في غزة بينما تجرأت على استهداف الرئيس التركي بتحريف بعض القضايا وتحقيقات القضاء المستقل في تركيا.

مصدر:TRT Arabi
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