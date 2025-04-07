الحرب على غزة
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شهداء بينهم صحفي في قصف إسرائيلي عنيف على غزة والاحتلال يخلي مناطق في دير البلح
استشهد وأُصيب عدد من المدنيين، بينهم أطفال ونساء، منذ أمس الأحد، جراء غارات وقصف مدفعي مكثف شنه الاحتلال الإسرائيلي على مدن رفح وغزة وخان يونس في قطاع غزة، فيما أُجبر الأهالي على مغادرة مناطق في دير البلح، بعد تلقيهم تهديدات عسكرية باستهدافها.
شهداء بينهم صحفي في قصف إسرائيلي عنيف على غزة والاحتلال يخلي مناطق في دير البلح
شهداء وجرحى إثر قصف الاحتلال مناطق رفح وغزة ووسط خان يونس وأوامر عسكرية بإخلاء مناطق في دير البلح / AA
7 أبريل 2025

واستشهد صحفي فلسطيني وأصيب 10 أشخاص آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف فجر الاثنين خيمة للصحفيين في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد الصحفي الفلسطيني حلمي الفقعاوي وإصابة 10 أشخاص، بينهم 9 صحفيين، جراء استهداف الطائرات الإسرائيلية خيمة للصحفيين بجوار مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأدى القصف الإسرائيلي إلى اشتعال النيران في الخيمة، وإصابة عدد من الأشخاص بسبب الحريق، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ناصر.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد 6 مدنيين، جُلهم من الأطفال، وإصابة آخرين، إثر قصف طائرات الاحتلال منزلاً في شارع الميكانيكية وسط خان يونس، جنوب القطاع.

في غضون ذلك، قصفت مدفعية الاحتلال بشكل كثيف المناطق الشمالية الشرقية من مدينة رفح، ونسفت عدداً من المباني بالمتفجرات، في حين استهدفت الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية مناطق شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.

وكان 11 مواطناً قد استُشهدوا، بينهم 9 أطفال، وأُصيب آخرون بجروح متفاوتة، في وقت سابق من مساء الأحد، جراء غارات وقصف مدفعي للاحتلال استهدف حي التفاح بمدينة غزة.

في السياق ذاته، أنذرت سلطات الاحتلال مئات المواطنين في أحياء الصحابة، والسماح، والعودة، والزوايدة، والصلاح، بمدينة دير البلح، بضرورة إخلائها الفوري والتوجّه جنوباً نحو مراكز الإيواء المعروفة في منطقة المواصي، تمهيداً لقصفها.

غارات مستمرة

وفي المجمل، أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد 44 شخصاً على الأقل الأحد، في ضربات إسرائيلية، في حين قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد إطلاق نحو عشرة مقذوفات من القطاع ليلاً.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل: "حصيلة لا تقل عن 44 شهيداً في قطاع غزة نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة، بينهم 21 في خان يونس جنوبي القطاع”.

وأفاد بصل بسقوط 6 شهداء، بينهم 3 أطفال، في غارة على شارع النخيل في حي التفاح في مدينة غزة، إذ كان تجمّع عدد من الأشخاص قرب فرن.

وأدانت حماس في بيان "تعمّد قتل الأطفال واستهدافهم"، معتبرة ذلك تأكيداً “للطبيعة الوحشية السادية للاحتلال وقادته الفاشيين".

وأعلن جيش الاحتلال في وقت سابق الأحد رصد إطلاق صواريخ من قطاع غزة ليل الأحد باتجاه أراضٍ إسرائيلية، مشيراً إلى أنه جرى اعتراض معظمها.

وجاء في بيان لجيش الاحتلال أنه في "متابعة للإنذارات في تمام الساعة 21:01-21:02 فقد رُصد إطلاق نحو عشر قذائف صاروخية من قطاع غزة ليجري اعتراض معظمها".

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن عناصرها انتشروا في عسقلان، حيث سقط حطام جراء عملية الاعتراض، وأشار مسعفون إلى إصابة رجل.

وفي 18 مارس/آذار الماضي، استأنفت قوات الاحتلال القصف المكثف على غزة بعد خلافات بشأن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني، إثر حرب مدمرة استمرت 15 شهراً في القطاع.

وباءت بالفشل إلى الآن كل الجهود لإحياء وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية، رغم التزام حركة حماس جميع بنود الاتفاق.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
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