الحرب على غزة
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طراز "ميركافا 4".. كتائب القسام تعلن استهداف 3 دبابات لجيش الاحتلال شرق قطاع غزة
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، استهداف ثلاث دبابات إسرائيلية من طراز "ميركافا 4" شرقي مدينة غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.
طراز "ميركافا 4".. كتائب القسام تعلن استهداف 3 دبابات لجيش الاحتلال شرق قطاع غزة
"القسام" تعلن استهداف 3 دبابات إسرائيلية شرقي غزة / Reuters Archive
16 أبريل 2025

وأوضحت القسام في بيان عبر "تليغرام" أن مقاتليها استخدموا قذائف "الياسين 105" في استهداف الدبابات قرب مستشفى الوفاء بحي التفاح.  

يأتي ذلك في ظل توسع جيش الاحتلال الإسرائيلي بعملياته البرية في أحياء شرقي غزة، إذ أعلن السبت بدء توغل بري في منطقتي الدرج والتفاح بدعوى "تعميق السيطرة العملياتية في المنطقة وتوسيع منطقة التأمين الدفاعية".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/آذار الماضي، قتلت إسرائيل 1652 فلسطينياً وأصابت 4391 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق ما أفادت به وزارة الصحة بالقطاع صباح الأربعاء.

مصدر:TRT ARABI
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