وأوضحت القسام في بيان عبر "تليغرام" أن مقاتليها استخدموا قذائف "الياسين 105" في استهداف الدبابات قرب مستشفى الوفاء بحي التفاح.

يأتي ذلك في ظل توسع جيش الاحتلال الإسرائيلي بعملياته البرية في أحياء شرقي غزة، إذ أعلن السبت بدء توغل بري في منطقتي الدرج والتفاح بدعوى "تعميق السيطرة العملياتية في المنطقة وتوسيع منطقة التأمين الدفاعية".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/آذار الماضي، قتلت إسرائيل 1652 فلسطينياً وأصابت 4391 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق ما أفادت به وزارة الصحة بالقطاع صباح الأربعاء.