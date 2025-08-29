وقال متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر منصة "إكس"، إنه "بناءً على تقييم الوضع وتوجيهات المستوى السياسي، تقرر ابتداءً من اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة صباحاً أن حالة الهدنة التكتيكية المحلية والمؤقتة للأنشطة العسكرية لا تشمل منطقة مدينة غزة، التي ستعتبر منطقة قتال خطيرة".

وأضاف: "قوات الجيش تواصل القتال في قطاع غزة وتسديد الضربات القوية لحماس والمنظمات الإرهابية، تمهيداً لمراحل الحرب المقبلة، ومتجاهلاً وجود مليون مدني فلسطيني بالمدينة.

وتزامناً مع الإعلان، شنّ جيش الاحتلال هجوماً عنيفاً بواسطة أحزمة نارية على أحياء الكرامة والصفطاوي وأبو إسكندر ونهاية شارع الجلاء وأبراج المخابرات في المدينة، ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان بكثافة وحدوث دمار واسع، فيما ووصف سكان محليون المشهد بقولهم إن "مدينة غزة تُباد تحت نيران الاحتلال".

كما كثف الجيش غاراته على مناطق جباليا وجباليا النزلة شمالي القطاع تزامناً مع بدء هجومه العنيف على المدينة، حسب شهود عيان.

توغلات متواصلة بهدف التهجير

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة أكثر من مرة، وسبق أن أعلن في أبريل/نيسان 2024 "تدمير البنية التحتية لحركة حماس فيها". لكنه عاد مؤخراً لتنفيذ عمليات قصف وتدمير وتوغلات في أحياء الشجاعية والزيتون والصبرة شرق وجنوب المدينة، وكذلك في مخيم جباليا شمالاً، ما أدى إلى تهجير آلاف الفلسطينيين.

وفي 8 أغسطس/آب الجاري، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجياً، بدءاً بمدينة غزة.

وتتضمن الخطة بدء الجيش التحرك نحو مناطق يدعي أنه لم يدخلها سابقاً، "بهدف السيطرة عليها" وسط القطاع ومدينة غزة، رغم تحذيرات رئيس هيئة الأركان إيال زامير، من هذه الخطوة.