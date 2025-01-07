أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لا ترضى بتفكك سوريا وتدمير وحدتها، وستتدخل فور رؤية خطر ضدها. وأوضح أردوغان أن شمس العدالة ستشرق في فلسطين كما انتصر الإيمان والصبر في سوريا.

من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم جماعة الحوثي في اليمن، يحيى سريع، عن استهداف قواته حاملة طائرات أمريكية شمالي البحر الأحمر، ومهاجمة أهداف وسط وجنوبي إسرائيل، في أربع عمليات نُفذت بصواريخ ومسيرات.

وفي سياق آخر، ذكرت الأمم المتحدة أن السودان هو المكان الوحيد في العالم الذي تأكدت فيه المجاعة حالياً بسبب استمرار الحرب، مشيرة إلى أن حجم الاحتياجات في السودان يتطلب تعبئة غير مسبوقة للدعم الدولي.