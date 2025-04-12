تركيا
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نائب الرئيس التركي: سنواصل دعم تتار القرم وترسيخ السلام العادل بالمنطقة
أكد جودت يلماز نائب الرئيس التركي، أن بلاده ستواصل نضالها في كل المحافل من أجل "أبناء جلدتها من أتراك تتار القرم"، ومن أجل تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.
نائب الرئيس التركي: سنواصل دعم تتار القرم وترسيخ السلام العادل بالمنطقة
نائب الرئيس التركي مع زعيم تتار القرم ونائب في البرلمان الأوكراني
12 أبريل 2025

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بزعيم تتار القرم والنائب في البرلمان الأوكراني مصطفى عبد الجليل قرم أوغلو، في اليوم الثاني من منتدى أنطاليا الدبلوماسي المنعقد جنوبي تركيا بنسخته الرابعة.

وفي منشور عبر حسابه على منصة إكس، أشار يلماز إلى أنه بحث مع قرم أوغلو التطورات الإقليمية ووضع تتار القرم وحماية حقوقهم والإفراج عن الأسرى.

وأكد يلماز أن تركيا ستبقي قضية القرم حاضرة بقوة على الأجندة الدولية.

وقال: "تركيا ستواصل نضالها في كل المحافل من أجل طمأنينة تتار القرم من أبناء جلدتنا، ومن أجل ترسيخ السلام العادل والدائم في منطقتنا".

وينتمي "تتار القرم" إلى مجموعة عرقية تركية تعتبر شبه الجزيرة موطنها الأصلي، وتعرضوا لعمليات تهجير قسرية نحو وسط روسيا وسيبيريا ودول آسيا الوسطى الناطقة بالتركية، التي كانت تحت الحكم السوفييتي.

وعقب استفتاء من جانب واحد جرى في 16 مارس/آذار 2014، ضمَّت روسيا إلى أراضيها شبه جزيرة القرم التابعة لأوكرانيا، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي، وأعقبه فرض عقوبات على موسكو من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الدول.

والجمعة انطلقت فاعليات النسخة الرابعة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي "ADF2025"، الذي يُعقد بين 11 و13 أبريل/نيسان الجاري، بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية وممثلين عن منظمات دولية، وبتغطية من وكالة الأناضول بصفتها "شريكاً إعلامياً عالمياً".

يُقام المنتدى برعاية الرئيس التركي، وتنظيم وزارة الخارجية، في مركز المؤتمرات بمنطقة "بيليك" التابعة لولاية أنطاليا.

مصدر:TRT ARABI
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