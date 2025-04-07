سياسة
2 دقيقة قراءة
زيلينسكي يندد بتزايد الضربات الروسية على أوكرانيا.. وموسكو تعلن استهداف منشآت صناعية
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأحد، تزايد الهجمات الجوية الروسية على أوكرانيا، بعد سلسلة من الضربات التي أسفرت عن مقتل شخصين في كييف وعدد من الجرحى.
زيلينسكي يندد بتزايد الضربات الروسية على أوكرانيا.. وموسكو تعلن استهداف منشآت صناعية
أثار قصف روسي على العاصمة كييف / REUTERS
7 أبريل 2025

وعلى الجبهة، أعلنت روسيا أمس الأحد، السيطرة على قرية باسوفكا في منطقة سومي، وهي خطوة نادرة في المنطقة الحدودية، لكن أوكرانيا نفت هذا الإعلان، مشيرة إلى أن روسيا تواصل نشر معلومات مضللة بشأن السيطرة على البلدات في المنطقة.

واتهمت أوكرانيا روسيا بشن "هجوم ضخم" أسفر عن مقتل شخصين وجرح سبعة آخرين في مناطق مختلفة.

وكتب زيلينسكي على منصات التواصل الاجتماعي أن "عدد الهجمات الجوية في تزايد".

وفي كييف، حيث الهجمات نادرة بشكل عام، أفاد المتحدث باسم الإدارة العسكرية للعاصمة، تيمور تكاتشنكو، بمقتل شخص وإصابة أربعة آخرين، نُقل اثنان منهم إلى المستشفى.

وأعلنت خدمات الطوارئ في كييف أن الضربات تسببت في اندلاع حرائق في مبانٍ غير سكنية وألحقت أضراراً بمركز تجاري ومصنع للأثاث ومستودعات، كما دُمّر جزئياً مبنى يضم مكاتب للشبكات التليفزيونية العامة.

وأسفرت ضربات أخرى عن سقوط قتيل في منطقة خيرسون (غرب أوكرانيا) وأربعة جرحى في منطقتي خاركيف (شمال شرق) وخملنيتسكي (غرب).

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الروسية استهداف بنى تحتية عسكرية أوكرانية، بما في ذلك منشأة لتصنيع الطائرات المسيّرة. وواصلت روسيا نفي استهداف المدنيين في أوكرانيا.

وتزامنت الهجمات مع دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى وقف إطلاق نار جزئي في الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وهو ما أثار استياء كييف، على الرغم من تهديد ترمب بفرض عقوبات جديدة على روسيا.

وأكد وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا، في هذا السياق، أن الرد الوحيد من روسيا كان إطلاق مزيد من الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وكانت أوكرانيا قد وافقت الشهر الماضي على مقترح أمريكي بشأن هدنة لمدة 30 يوماً، لكن موسكو رفضت هذا الاقتراح وأكدت أنها ستتوقف عن مهاجمة منشآت الطاقة في أوكرانيا. في المقابل، تبادل الطرفان الاتهامات بمواصلة الهجمات على هذه المنشآت.

وتواصل روسيا اتهام أوكرانيا بشن هجمات على منشآت البنية التحتية للطاقة في روسيا، رغم الاتفاق مع الولايات المتحدة.

ووفق البيان الروسي، فإن أوكرانيا استهدفت منشآت للطاقة في مناطق بريانسك وروستوف وفارونيش، إضافة إلى شبه جزيرة القرم، مما أدى إلى أضرار في خطوط أنابيب الغاز وانقطاع الكهرباء.

وتشن أوكرانيا هجمات على روسيا بين الحين والآخر رداً على الهجوم الذي تواصله موسكو على أراضيها منذ 2022.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.


مصدر:TRT ARABI
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us