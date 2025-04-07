وعلى الجبهة، أعلنت روسيا أمس الأحد، السيطرة على قرية باسوفكا في منطقة سومي، وهي خطوة نادرة في المنطقة الحدودية، لكن أوكرانيا نفت هذا الإعلان، مشيرة إلى أن روسيا تواصل نشر معلومات مضللة بشأن السيطرة على البلدات في المنطقة.

واتهمت أوكرانيا روسيا بشن "هجوم ضخم" أسفر عن مقتل شخصين وجرح سبعة آخرين في مناطق مختلفة.

وكتب زيلينسكي على منصات التواصل الاجتماعي أن "عدد الهجمات الجوية في تزايد".

وفي كييف، حيث الهجمات نادرة بشكل عام، أفاد المتحدث باسم الإدارة العسكرية للعاصمة، تيمور تكاتشنكو، بمقتل شخص وإصابة أربعة آخرين، نُقل اثنان منهم إلى المستشفى.

وأعلنت خدمات الطوارئ في كييف أن الضربات تسببت في اندلاع حرائق في مبانٍ غير سكنية وألحقت أضراراً بمركز تجاري ومصنع للأثاث ومستودعات، كما دُمّر جزئياً مبنى يضم مكاتب للشبكات التليفزيونية العامة.

وأسفرت ضربات أخرى عن سقوط قتيل في منطقة خيرسون (غرب أوكرانيا) وأربعة جرحى في منطقتي خاركيف (شمال شرق) وخملنيتسكي (غرب).

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الروسية استهداف بنى تحتية عسكرية أوكرانية، بما في ذلك منشأة لتصنيع الطائرات المسيّرة. وواصلت روسيا نفي استهداف المدنيين في أوكرانيا.

وتزامنت الهجمات مع دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى وقف إطلاق نار جزئي في الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وهو ما أثار استياء كييف، على الرغم من تهديد ترمب بفرض عقوبات جديدة على روسيا.

وأكد وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا، في هذا السياق، أن الرد الوحيد من روسيا كان إطلاق مزيد من الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وكانت أوكرانيا قد وافقت الشهر الماضي على مقترح أمريكي بشأن هدنة لمدة 30 يوماً، لكن موسكو رفضت هذا الاقتراح وأكدت أنها ستتوقف عن مهاجمة منشآت الطاقة في أوكرانيا. في المقابل، تبادل الطرفان الاتهامات بمواصلة الهجمات على هذه المنشآت.

وتواصل روسيا اتهام أوكرانيا بشن هجمات على منشآت البنية التحتية للطاقة في روسيا، رغم الاتفاق مع الولايات المتحدة.

ووفق البيان الروسي، فإن أوكرانيا استهدفت منشآت للطاقة في مناطق بريانسك وروستوف وفارونيش، إضافة إلى شبه جزيرة القرم، مما أدى إلى أضرار في خطوط أنابيب الغاز وانقطاع الكهرباء.

وتشن أوكرانيا هجمات على روسيا بين الحين والآخر رداً على الهجوم الذي تواصله موسكو على أراضيها منذ 2022.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.



