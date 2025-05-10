وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، السبت، أن الانفجار وقع خلال عمليات تمشيط في حي الشجاعية، ما أسفر عن إصابة 9 مقاتلين من لواء القدس بجروح طفيفة، بينهم قائد الكتيبة 6310 ونائب قائد الفرقة 252.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن متحدث باسم الجيش أن المصابين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجرى إبلاغ عائلاتهم.

ولم يورد الإعلام العبري تفاصيل إضافية، إذ تفرض إسرائيل رقابة عسكرية صارمة على نشر معلومات حول خسائرها البشرية والمادية خلال المعارك في غزة، حفاظاً على معنويات الإسرائيليين، وفق تقارير دولية.

وحتى الجمعة، ارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين سمح الجيش بنشر أسمائهم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 856 ضابطاً وجندياً بينهم 8 منذ استئناف الإبادة في غزة في 18 مارس/آذار الماضي، وفق بيانات الجيش المنشورة على موقعه الرسمي.

وتشير المعطيات إلى إصابة 5758 ضابطاً وجندياً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول بينهم 2588 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

ومطلع مارس/آذار الماضي انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الأول 2025، بوساطة مصرية-قطرية ودعم أمريكي، والتزمته الحركة الفلسطينية.

لكن نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية تنصل من بدء مرحلته الثانية واستأنف الإبادة بغزة في 18 مارس/آذار، استجابة للجناح الأشد تطرفاً في حكومته اليمينية، لتحقيق مصالحه السياسية، وفق إعلام عبري.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل إبادة ممنهجة بقطاع غزة، أودت بحياة أكثر من 172 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، كما أُعلن فقدان أكثر من 11 ألف شخص.









