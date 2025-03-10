وأقدم نشطاء من منظمة "فلسطين أكشن" على رفع العَلَم في ملعب "أليانز" الذي استضاف المباراة، أمس الأحد، وجرى الاحتجاج عند الدقيقة 67 من المباراة ضمن بطولة الأمم الستة للركبي.

وحسب بيان للمنظمة، فإنها استهدفت الشركة لأن لديها اتفاقية تأمين مع الشركة الإسرائيلية المنتجة قرابة 85% من المسيّرات المستخدَمة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء في بيان المنظمة "على عكس طائرات إلبيت بدون طيار التي تستخدم لقتل وتشويه الفلسطينيين، جاءت طائرتنا بدون طيار بسلام لتوصيل رسالة إلى مالك الاستاد، شركة أليانز، للتوقف عن تأمين إلبيت".

وأكد البيان أيضاً أن شركة "إلبيت" أجرت اختبارات على أسلحتها على الفلسطينيين، مشددة أنه "لولا التأمين الذي توفره شركة أليانز، لما كانت شركة إلبيت قادرة على إنتاج الأسلحة التي جرى اختبارها على الفلسطينيين في بريطانيا".

وأوضحت المنظمة أنها "لن تتوقف حتى تتوقف شركة أليانز عن تأمين شركة إلبيت سيستمز".

ورغم أن المباراة توقفت لفترة وجيزة بسبب الأحداث، فإنها استمرت لاحقاً وقال المعلق نيك مولينز "إذا كنت تتساءل عن سبب توقف المباراة الآن، فذلك بسبب طائرة بدون طيار تحلّق فوق الملعب وتبث رسالة سياسية".

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.