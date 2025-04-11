سياسة
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قُبيل محادثات عُمان المرتقبة.. تصعيد في الخطاب بين طهران وواشنطن على خلفية تهديدات ترمب
تصاعدت حدة الخطاب بين طهران وواشنطن قبل محادثات مرتقبة غدا السبت في سلطنة عمان بشأن الملف النووي الإيراني، إذ لوحت إيران بـ"إجراءات رادعة" في حال تواصل التهديدات ضدها، بعدما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من عمل عسكري في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
قُبيل محادثات عُمان المرتقبة.. تصعيد في الخطاب بين طهران وواشنطن على خلفية تهديدات ترمب
وقّعت الولايات المتحدة وإيران الاتفاق النووي في يونيو/حزيران عام 2015 بالعاصمة فيينا تحت إشراف الاتحاد الأوروبي / Reuters
11 أبريل 2025

وتستضيف عمان غدا السبت مباحثات يشارك فيها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والموفد الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وحذّر علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني، الخميس، من أن طهران قد تصل إلى حد "طرد" مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال استمرار التهديدات ضدها.

وكتب شمخاني على منصة إكس أن "تواصل التهديدات الخارجية ووضع إيران في حالة هجوم عسكري قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات رادعة، مثل طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقف التعاون معها".

وأضاف شمخاني، الذي سبق أن كان أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: "قد يكون نقل المواد المخصبة إلى مواقع آمنة وغير معلنة في إيران على جدول الأعمال أيضاً".

وتعليقاً على هذا الموقف، اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان الخميس، أن طرد طهران مفتشي الوكالة التابعة للأمم المتحدة "سيُشكل تصعيدا وخطأ في الحسابات من جانب إيران".

ورأت الخارجية أن "التهديد بمثل هذا العمل لا ينسجم بالطبع مع تأكيدات إيران بشأن برنامجها النووي السلمي".

وتصريحات شمخاني هي أول تعليق يصدر عن مسؤول إيراني، بعدما أعلن ترمب، الأربعاء، أن القيام بعمل عسكري ضد إيران "ممكن تماماً" في حال فشلت المحادثات المرتقبة في عمان، مشيرا إلى أنه "ليس هناك متسع من الوقت" للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وفي رده على سؤال بشأن خيار العمل العسكري، قال ترمب: "إذا لزم الأمر، تماماً"، وأضاف: "إذا تطلب الأمر تدخلا عسكريا، فسيكون هناك تدخل عسكري.. وإسرائيل بطبيعة الحال ستكون مشاركة بقوة في ذلك، وفي مركز القيادة".

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في وقت سابق الخميس، عن أمله في أن تؤدي المحادثات المقررة إلى "السلام".

وقال روبيو خلال اجتماع للحكومة الأمريكية حضره ترمب: "نأمل أن يقود ذلك إلى السلام.. كنا في غاية الوضوح بأن إيران لن تحصل أبدا على السلاح النووي، وأعتقد أن هذا ما قاد إلى هذا الاجتماع ولدينا أمل كبير".

وأعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على إيران بشأن برنامجها النووي، وقالت وزارة الخزانة إنها تستهدف خمسة كيانات بينها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وفرد واحد.

وجاء في بيان لوزير الخزانة، سكوت بيسنت، أن "سعي النظام الإيراني المتهوّر لحيازة أسلحة نووية ما زال يشكل تهديدا خطيرا للولايات المتحدة وتهديدا للاستقرار الإقليمي والأمن العالمي"، متعهّدا "تعطيل أي محاولة من جانب إيران للدفع قدما ببرنامجها النووي".

ومساء الاثنين، أعلن ترمب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب اجتماعهما، عن انطلاق "مفاوضات مباشرة" مع إيران السبت المقبل.

ولاحقا قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن سلطنة عمان ستستضيف "محادثات غبر مباشرة" بين طهران وواشنطن السبت المقبل.

وتتهم الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل ودول أخرى إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم لأغراض سلمية، ومنها توليد الكهرباء.

وشكل إعلان ترمب عن المفاوضات مفاجأة لتل أبيب، التي حثت واشنطن مرارا على دعمها بشن هجوم عسكري على المنشآت النووية الإيرانية، وفق إعلام عبري.

والثلاثاء، قالت القناة 12 العبرية (خاصة) إن واشنطن استدعت نتنياهو على عجل (خلال زيارته المجر الأحد) لإبلاغه بعزم ترمب بدء مفاوضات مباشرة مع إيران.

وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الأول لها، ويتبادل البلدان منذ سنوات اتهامات بالمسؤولية عن أعمال تخريب وهجمات إلكترونية.

مصدر:TRT Arabi
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