جاء ذلك خلال اجتماع استضافه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن، في إطار إعادة تركيز إدارة الرئيس دونالد ترمب على منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بعد سنوات من الانشغال بالملفين الأوكراني والشرق أوسطي.

وأوضح الوزراء الأربعة في بيان مشترك أنهم قرروا إطلاق مبادرة مشتركة لتأمين سلاسل توريد المعادن النادرة، ضمن "توسعة طموحة للشراكة" تهدف إلى تقليل الاعتماد على دولة واحدة في المعالجة والتكرير، مما يُعرّض الصناعات لخطر "الإكراه الاقتصادي، والتلاعب بالأسعار، واضطرابات الإمداد".

ورغم عدم تسمية الصين مباشرة، أعرب البيان عن "قلق بالغ" من "الأعمال الخطرة والاستفزازية" في بحرَي الصين الجنوبي والشرقي، التي "تهدد السلام والاستقرار في المنطقة".

كما أدان الوزراء الأربعة التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية، مطالبين بنزع سلاحها النووي الكامل، وهو ما يشكل مصدر قلق بالغ لليابان بشكل خاص.

وتُعَدّ "الرباعية" منتدى أمنياً محورياً في الاستراتيجية الأمريكية تجاه آسيا، وتعارضه الصين بشدة، متهمة إياه بمحاولة كبح نفوذها المتزايد.

ورغم وعود ترمب خلال حملته باتباع نهج صارم تجاه بكين، فإنّ مواقفه شهدت تذبذباً منذ توليه المنصب، إذ وصف في يونيو/حزيران الماضي العلاقات مع الصين بأنها "ممتازة" عقب التوصل إلى اتفاق إطار لتخفيف الحرب التجارية.

ومن المقرر أن يزور ترمب الهند في وقت لاحق من العام لحضور قمة قادة الرباعية، فيما تواصل واشنطن تأكيد رؤيتها لمنطقة "الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة"، وهو تعبير دبلوماسي يواجه الطموحات الإقليمية الصينية.