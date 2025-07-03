سياسة
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مقتل 4 وإصابة 14 إثر إطلاق نار في شيكاغو بالولايات المتحدة
لقي أربعة أشخاص حتفهم متأثرين بإصاباتهم بأعيرة نارية، كما نُقل 14 آخرون إلى المستشفى، إثر حادثة إطلاق نار من سيارة متحركة في شيكاغو، حسب ما أعلنته الشرطة، اليوم الخميس.
مقتل 4 وإصابة 14 إثر إطلاق نار في شيكاغو بالولايات المتحدة
موقع إطلاق النار في شيكاغو / AP
3 يوليو 2025

ووُصفت حالة ثلاثة على الأقل من المصابين بالحرجة.

ووقع إطلاق النار في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، في حي ريفر نورث بشيكاغو. وأفادت عديد من وسائل الإعلام بأن الحادثة وقعت خارج مطعم وصالة، حيث كان يقام حفل إطلاق ألبوم غنائي جديد لمغني راب.

وأفادت الشرطة بأن شخصاً أطلق النار على حشد من الأشخاص كانوا يقفون في الخارج، وابتعدت السيارة على الفور، وأضافت أنه لم يُحتجز أي شخص.

وقال كريس كينغ، الناطق باسم جهاز الرعاية الصحية (نورث ويسترن ميديسن)، إن قسم الطوارئ يقيّم حالات مَن أصيبوا في إطلاق النار.

مصدر:TRT ARABI
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