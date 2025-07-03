ووُصفت حالة ثلاثة على الأقل من المصابين بالحرجة.

ووقع إطلاق النار في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، في حي ريفر نورث بشيكاغو. وأفادت عديد من وسائل الإعلام بأن الحادثة وقعت خارج مطعم وصالة، حيث كان يقام حفل إطلاق ألبوم غنائي جديد لمغني راب.

وأفادت الشرطة بأن شخصاً أطلق النار على حشد من الأشخاص كانوا يقفون في الخارج، وابتعدت السيارة على الفور، وأضافت أنه لم يُحتجز أي شخص.

وقال كريس كينغ، الناطق باسم جهاز الرعاية الصحية (نورث ويسترن ميديسن)، إن قسم الطوارئ يقيّم حالات مَن أصيبوا في إطلاق النار.