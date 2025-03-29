وقال الشرع في كلمة: "في لحظة فارقة من تاريخ أمتنا تتطلب منّا التلاحم والوحدة أقف أمامكم اليوم متوجهاً إلى كل فرد منكم حاملاً آمال كل واحد منكم ونحن نشهد ميلاد مرحلة جديدة".

وأضاف: "نشهد ميلاد مرحلة جديدة في مسيرتنا الوطنية، وتشكيل حكومة جديدة اليوم هو إعلان لإرادتنا المشتركة في بناء دولة جديدة". وتابع: "هذه الحكومة ستسعى إلى فتح آفاق جديدة في التعليم والصحة، ولن نسمح للفساد بالتسلل إلى مؤسساتنا".

وقال الشرع إن الحكومة الجديدة ستصلح قطاع الطاقة للحفاظ على الاستدامة وتوفير الكهرباء على مدار الساعة وستعمل على رعاية المزارعين للحفاظ على الأمن الغذائي. وأضاف: “سنسعى لتأهيل الصناعة وحماية المنتج الوطني وإنشاء بيئة مشجعة للاستثمار في كل القطاعات وتقوية العملة المحلية”.

وأكد الشرع أن الحكومة “ستولي اهتماماً كبيراً ببناء جيش وطني مهني يضحي بالغالي والنفيس لأجل سيادة سوريا وسلامتها”، مشيراً إلى أنها ستعمل من أجل الحفاظ على استقرار العلاقات الخارجية ما يؤمّن المصالح المستدامة لسوريا وأصدقائها

وألقى وزراء الحكومة السورية الجديدة كلمات قصيرة أعقبها أداء القسم أمام الرئيس الشرع.

وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في كلمة خلال مراسم الإعلان عن الحكومة الجديدة، إن سياسة سوريا الخارجية ستكون مبنية على أسس السلام والاحترام المتبادل، فيما قال وزير الداخلية السوري أنس خطاب: “سنعمل على بناء مؤسسات نقية تحفظ أمن السوريين بحيث تضم منظومة أمنية متكاملة وفق أحدث التقنيات”.

من جانبه، أكد وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة أن الوزارة ستبني جيشاً احترافياً بعقيدة وطنية قوية وستعمل على حماية سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها، فيما قال وزير العدل السوري مظهر الويس: “سنعمل من أجل استقلالية القضاء وتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الجرائم ضد شعبنا”.

أما وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري فقال في كلمته: “سنعمل على بناء الإنسان أخلاقياً وإيمانياً ورفع قدر أهل العلم وتوحيد كلمتهم”.

وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات إلى أن الهدف القادم هو بناء مجتمع متماسك يعزز العدالة الاجتماعية، فيما أكد وزير التعليم العالي السوري مروان الحلبي العمل على تعزيز الحرية الأكاديمية دون تدخل سياسي وتوزيع عادل للجامعات.