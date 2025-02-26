وأوضحت الوزارة في بيان لها أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت عدداً من الطائرات المسيّرة في عدة مناطق روسية.

وأشارت الوزارة إلى أنه أُسقطت 83 طائرة فوق كراسنودار، وطائرة واحدة في بريانسك وأخرى في كورسك، بالإضافة إلى 30 طائرة في أجواء شبه جزيرة القرم، و8 طائرات فوق بحر آزوف، و5 طائرات في البحر الأسود.

من جهته، قال حاكم منطقة كراسنودار، فينيامين كوندراتييف، في منشور على منصة تليغرام، إن أوكرانيا حاولت مهاجمة المدنيين باستخدام الطائرات المسيّرة. وأضاف أن ثلاثة مبانٍ تضررت وفقاً للتقارير الأولية، من دون وقوع إصابات أو وفيات.

وتعد هذه الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة الأكثر كثافة منذ بداية العام الحالي. وكان قد أُعلن في 24 يناير/كانون الثاني الماضي عن تدمير 121 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مناطق روسية، بما في ذلك العاصمة موسكو.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفذ روسيا هجوماً عسكرياً ضد أوكرانيا، مشروطةً بانسحاب كييف من أي محاولات للانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما ترفضه أوكرانيا وتعتبره تدخلاً في شؤونها.