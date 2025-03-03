واعتبر لافروف في مقابلة تليفزيونية على قناة كراسنايا زفيزدا (النجمة الحمراء)، الاثنين، أن رغبة الدول الأوروبية في نشر قوات حفظ السلام في أوكرانيا هي "استمرار لتحريض كييف على مواصلة الحرب ضد روسيا".

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنه "رجل براغماتي وشعاره هو المنطق السليم في التعامل مع الأزمة الأوكرانية". واعتبر أن "ظهور قوات أوروبية لحفظ السلام في أوكرانيا سيعني أن الأسباب الجذرية للأزمة لن تختفي بالنسبة إلى روسيا".

وأفاد بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "جاء إلى السلطة بشعارات السلام، لكنه انقلب 180 درجة في غضون 6 أشهُر وأصبح نازياً كاملاً".

من جهته، ذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن النقاش الذي دار بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني في البيت الأبيض أظهر صعوبة الحل في أوكرانيا.

وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين، الاثنين، إنّ النقاش الذي حدث بين ترمب وزيلينسكي في المكتب البيضاوي، الجمعة الماضي، كان حدثاً استثنائياً، مشيراً إلى أنه أظهر أن زيلينسكي "يفتقر تماماً إلى المهارات الدبلوماسية من نواحٍ عديدة".

وأضاف المتحدث: "ما حدث في البيت الأبيض أظهر بوضوح مدى صعوبة الوصول إلى حل بشأن أوكرانيا". واعتبر أن حكومة كييف وزيلينسكي لا يريدان السلام، بل يريدان استمرار الحرب، مردفاً: "في هذه الحالة لن تكون جهود واشنطن واستعدادات موسكو كافية، فإدارة كييف ترفض حل الوضع من خلال المفاوضات".

من جهة أخرى، قال بيسكوف إنّ العلاقات بين تركيا وروسيا متعددة الأوجه ومستمرة في التطور، وإنّ الحوار المكثف مستمر بين البلدين. وأشار إلى وجود اتصالات وزيارات بين مسؤولي البلدين، وأن الحوار على مستوى الخبراء لم يتوقف قَط ولن يتوقف أبداً. وتابع: "علاقاتنا وثيقة لدرجة أنه يمكن ترتيب جميع الاتصالات اللازمة بيننا في غضون ساعات قليلة".

ومساء الجمعة، شهد لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض، أجواء متوترة، إذ دخل الزعيمان في نقاش حادّ أمام الكاميرات.

وبعد الجدل، أُلغي المؤتمر الصحفي المشترك، وغادر زيلينسكي البيت الأبيض دون التوقيع على اتفاق بشأن العناصر الأرضية النادرة التي يطالب ترمب بالحصول عليها لقاء ما قدمته الولايات المتحدة من دعم لأوكرانيا خلال الحرب مع روسيا.

واستضافت لندن، مساء أمس الأحد، قمة رفيعة المستوى لمناقشة الضمانات الأمنية المزمع تقديمها لأوكرانيا وتحقيق سلام دائم في هذا البلد، بالإضافة إلى قضايا أخرى متعلقة بالأمن الأوروبي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خلال القمة، إنّ بلاده "مستعدة وراغبة" في إرسال قوات إلى أوكرانيا لحفظ السلام، مؤكدا أنها تلعب دور "جسر فريد" بين أوروبا والولايات المتحدة في عملية السلام في أوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.