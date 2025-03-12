سياسة
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مع تطبيق تعريفات إدارة ترمب الجمركية.. أوروبا تفرض رسوماً مضادة على المنتجات الأمريكية
قرّر الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية على المنتجات الأمريكية اعتباراً من 1 أبريل/نيسان المقبل، ردّاً على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة ودخلت حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء.
مع تطبيق تعريفات إدارة ترمب الجمركية.. أوروبا تفرض رسوماً مضادة على المنتجات الأمريكية
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين / Reuters
12 مارس 2025

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، في بيان اليوم الأربعاء، إن "التكتل يعرب عن أسفه العميق للرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب".

وأضافت: "الرسوم الجمركية هي ضرائب، تضرّ بالأعمال، وبشكل أكبر بالمستهلكين"، مشيرةً إلى أن "وظائف على المحك. الأسعار سترتفع في أوروبا والولايات المتحدة".

ووفق تقديرات المفوضية الأوروبية، فإن الرسوم المقرر فرضها ستطول سلعاً أمريكية بقيمة موازية لما سيُفرض على المنتجات الأوروبية، أي نحو 28 مليار دولار (26 مليار يورو).

ويعتزم الاتحاد الأوروبي الردّ على الرسوم الأمريكية على مرحلتين. حيث يجري، في 1 أبريل/نيسان المقبل، إعادة العمل تلقائياً بالإجراءات الأوروبية المضادة التي اعتُمدت في 2018 و2020 رداً على رسوم جمركية أمريكية خلال الولاية الأولى لترمب، مع انتهاء مدة تعليقها في 31 مارس/آذار.

وأوضحت المفوضية في بيان، أنه "للمرة الأولى، ستُعتمَد تدابير إعادة التوازن بالكامل. ستُفرض رسوم جمركية على منتجات تتراوح من السفن إلى البوربون (مشروب كحولي)، مروراً بالدراجات النارية".

كانت المفوضية الأوروبية قد بدأت في 12 مارس/آذار الجاري، إجراءات لفرض رسوم مضادة إضافية على الولايات المتحدة، لتحقيق التأثير ذاته للتدابير الأمريكية.

وأوضحت المفوضية أن الخطوة الأولى في هذا الإجراء هي مرحلة "تشاور على مدى أسبوعين مع الأطراف المعنية في الاتحاد الأوروبي" لضمان أن "المنتجات المناسبة" هي التي ستُفرض رسوم عليها من أجل "ضمان رد فعال... يقلل إلى الحد الأدنى الاضطرابات بالنسبة إلى الشركات والمستهلكين الأوروبيين".

وفجر اليوم الأربعاء، بدء سريان الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنسبة 25% على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم. وستشمل هذه الرسوم واردات من دول مثل كندا والصين والاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا.

مصدر:TRT Arabi
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