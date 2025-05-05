سوريا الجديدة
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الاحتلال يعلن تدمير مقر القيادة السابق للنظام السوري المنهار في جبل الشيخ ومصادرة الأسلحة منه
ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين، تدمير ما قال إنه "مقر القيادة المركزي للنظام السوري السابق" في جبل الشيخ المحتل ومصادرة جميع الأسلحة فيه.
الاحتلال يعلن تدمير مقر القيادة السابق للنظام السوري المنهار في جبل الشيخ ومصادرة الأسلحة منه
قوات جيش الاحتلال خلال عملية المداهمة ( الصورة لجيش الاحتلال الإسرائيلي) / Others
5 مايو 2025

وقال جيش الاحتلال في بيان: "جرى العثور على مقر القيادة المركزي للنظام السوري السابق (بشار الأسد بين 2000 و2024) في قمة جبل الشيخ وتدميره".

وأضاف: "خلال الأسبوع الماضي، استكملت قواتنا (...) عملية مداهمة استهدفت مقر القيادة المركزي للوحدة المسؤولة عن منطقة جبل الشيخ في النظام السوري المخلوع". وتابع: "عثرت القوات على بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام السابق، ومنها مستودعات أسلحة.. وجرت مصادرة أو تدمير جميع الوسائل".

وتحتل إسرائيل منذ 1967 معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط النظام السوري، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.

كما احتلت "جبل الشيخ" الاستراتيجي الذي لا يبعد عن العاصمة دمشق سوى 35 كيلومتراً، ويقع بين سوريا ولبنان ويطل على إسرائيل، كما يمكن رؤيته من الأردن.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع لم تهدد إسرائيل بأي شكل، تشن تل أبيب بوتيرة شبه يومية منذ أشهر غارات جوية على سوريا، ما أدى إلى مقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

مصدر:TRT Arabi
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