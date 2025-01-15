الحرب على غزة
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موعد مرتقب لصفقة التبادل
في أخبارنا لهذا اليوم.. صفقة محتملة لوقف إطلاق النار في غزة.. ونتنياهو يقدم عرضاً يسمح بالاستيطان في الضفة الغربية مقابل بقاء سموتريتش وبن غفير في الحكومة
دقائق الذروة
15 يناير 2025

رجحت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية توقيع اتفاق وقف إطلاق النار المرتقب في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة. كما أشارت إلى أن الاتفاق يتضمن الإفراج عن الأسرى وانسحاباً تدريجياً لجيش الاحتلال من غزة.

في لبنان، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرين خرقاً لوقف إطلاق النار، مما رفع إجمالي خروقاته منذ بدء سريان الاتفاق إلى خمسمئة وأربعة وعشرين خرقاً. تركزت الانتهاكات الإسرائيلية في العاصمة بيروت وقضاءي بنت جبيل ومرج عيون بمحافظة النبطية.

عرض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير توسيع الاستيطان في الضفة الغربية مقابل عدم الانسحاب من الائتلاف الحاكم في حال أبرمت صفقة التبادل.

أكد منسق الحكومة الألمانية لشؤون سوريا توبياس ليندنر أن برلين تعتبر PKK تنظيماً إرهابياً، مشدداً على ضرورة ألا تصبح سوريا منطقة نشاط لهذا التنظيم الإرهابي في هجماته ضد تركيا.

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