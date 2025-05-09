ووفقاً لوكالة أسوشيتد برس، قال مسؤولون أمنيون محليون إن اشتباكات وقعت الليلة الماضية على خط السيطرة الفعلية (LoC) في كشمير، ما أدى إلى مقتل 5 مدنيين على الأقل.

وأشارت الوكالة إلى مقتل 4 مدنيين على الأقل وإصابة 12 آخرين في المناطق الخاضعة للإدارة الباكستانية، بينما قتل شخص واحد وأصيب اثنان في المناطق الخاضعة للإدارة الهندية.

والثلاثاء، أعلن الجيش الهندي، إطلاق عملية عسكرية ضد "أهداف" في باكستان وإقليم "آزاد كشمير" المتمتع بحكم ذاتي والخاضع لسيطرتها.

وقال إنه استهدف 9 مواقع وصفها بأنها "بنى إرهابية"، بينما أعلنت حكومة إسلام آباد أن المستهدف 6 مواقع مدنية، ما أسفر عن مقتل 31 شخصاً وإصابة 57 آخرين.

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في 22 أبريل/نيسان الماضي، عقب إطلاق مسلحين النار على سائحين في بلدة باهالغام بإقليم "جامو وكشمير" الخاضع للإدارة الهندية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصاً وإصابة آخرين.