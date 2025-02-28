الحرب على غزة
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مصر: بدء مباحثات مكثفة بين أطراف "اتفاق غزة" لتنفيذ المراحل التالية
أعلنت مصر بدء مباحثات مكثفة بالقاهرة بين أطراف اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشأن المراحل التالية، وسط "جهود متواصلة لضمان تنفيذ التفاهمات المتفق عليها".
مصر: بدء مباحثات مكثفة بين أطراف "اتفاق غزة" لتنفيذ المراحل التالية
جانب من مراسم تسليم كتائب القسام لمحتجزين إسرائيليين للجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة / صورة: AA (AA) / AA Archive
28 فبراير 2025

وأفادت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية مساء الخميس، بأن "وفدين من إسرائيل وقطر وصلا إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجانب الأمريكي".

وأوضحت الهيئة الرسمية في بيان، أن "الأطراف المعنية بدأت مباحثات مكثفة لبحث المراحل التالية من اتفاق التهدئة، وسط جهود متواصلة لضمان تنفيذ التفاهمات المتفق عليها".

وتابعت: "يبحث الوسطاء سبل تعزيز إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة السكان ودعم الاستقرار في المنطقة".

وفي وقت سابق الخميس، أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوجه الوفد المفاوض إلى القاهرة الخميس، لمواصلة المحادثات، وفق بيان لمكتبه.

وتنتهي مساء السبت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، ولم يتضح بعد ما إذا كانت إسرائيل ستطرح رسميا تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية: "تجري الولايات المتحدة وإسرائيل محادثات لبحث إمكانية تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل لمدة عدة أسابيع إضافية".

من جهتها قالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، الخميس: "مع انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق، تقدمت إسرائيل بطلب للوسطاء بزيادة عدد الرهائن المفرج عنهم في كل مرحلة شرطا لتمديد المرحلة الأولى، والتي بموجبها ستفرج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين، واستمرار وقف إطلاق النار، وإدخال الإمدادات إلى غزة، بما في ذلك المنازل المتنقلة".

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى ومحتجزين بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض بشأن المرحلة التالية قبل انتهاء المرحلة الراهنة.

وبينما كان من المفترض أن تبدأ في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى للاتفاق (3 فبراير/ شباط الجاري) مفاوضات المرحلة الثانية منه، عرقل نتنياهو ذلك، إذ يريد تمديد المرحلة الأولى بهدف المساهمة في إطلاق سراح أكبر عدد من المحتجزين الإسرائيليين بغزة.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

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