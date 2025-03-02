سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد المشادة الكلامية بين ترمب وزيلينسكي.. قادة الدول الحليفة لأوكرانيا يعقدون قمة في لندن
يعقد نحو 15 من قادة الدول الحليفة لأوكرانيا قمة حاسمة في لندن اليوم الأحد، لمناقشة مسألة الضمانات الأمنية الجديدة لأوروبا في ظل المخاوف المتزايدة من احتمال تراجع الدعم الأمريكي التي تفاقمت بعد المشادة الكلامية بين الرئيسين دونالد ترمب وفولوديمير زيلي
بعد المشادة الكلامية بين ترمب وزيلينسكي.. قادة الدول الحليفة لأوكرانيا يعقدون قمة في لندن
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في داونينج ستريت، لندن، إنجلترا / AP
2 مارس 2025

وقد استُقبل الرئيس الأوكراني، الذي لاقى ترحيباً حاراً من العشرات الذين تجمعوا خارج 10 داونينغ ستريت، يوم السبت من قبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي أكد "التزام المملكة المتحدة الكامل" دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا.

وفي أعقاب ذلك، وقع الطرفان في لندن اتفاقية قرض بقيمة 2.26 مليار جنيه إسترليني (حوالي 2.74 مليار يورو) لدعم القدرات الدفاعية لأوكرانيا، وهو مبلغ سيجري سداده من أرباح الأصول الروسية المجمدة. وقال زيلينسكي عبر تليغرام إنه سيجري استخدام الأموال في إنتاج الأسلحة داخل أوكرانيا، معرباً عن "امتنانه لشعب وحكومة المملكة المتحدة".

ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي الملكَ تشارلز الثالث اليوم الأحد، ويشارك في قمة أمنية تبدأ الساعة 14:00 بتوقيت لندن وغرينيتش. 

وتشهد القمة مشاركة عدد من القادة البارزين مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والأمين العام لحلف الناتو مارك روته، بالإضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

يأتي ذلك قبل قمة أوروبية استثنائية حول أوكرانيا من المقرر عقدها في 6 مارس/آذار في بروكسل. ووفقاً لداونينغ ستريت، ستركز المناقشات في لندن على تعزيز موقف أوكرانيا، بما في ذلك الدعم العسكري المستمر وزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا، بالإضافة إلى مناقشة ضرورة أن تلعب أوروبا دوراً أكبر في مجال الدفاع والخطوات التالية لتوفير ضمانات أمنية قوية في القارة، في ظل القلق من انسحاب الدعم العسكري والنووي الأميركي.

وتنظر أوكرانيا وأوروبا بقلق إلى التقارب بين ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذ أطلقت موسكو وواشنطن مفاوضات من دون دعوة أوكرانيا أو الأوروبيين. ولا تزال هذه المخاوف قائمة، خصوصاً بعد المشادة العلنية بين زيلينسكي وترمب في المكتب البيضاوي يوم الجمعة، إذ هدد الرئيس الأمريكي نظيره الأوكراني بالتخلي عن دعم بلاده إذا لم يقدم تنازلات لتسوية النزاع مع روسيا.


اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us