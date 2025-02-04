سياسة
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نتنياهو يناقش مع ماسك إدراج إسرائيل في برنامج الذكاء الصناعي الأمريكي
بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الملياردير إيلون ماسك، إدراج تل أبيب في برنامج الذكاء الصناعي الأمريكي، وفق إعلام عبري.
نتنياهو يناقش مع ماسك إدراج إسرائيل في برنامج الذكاء الصناعي الأمريكي
رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الملياردير إيلون ماسك / صورة: مصادر رسمية إسرائيلية (مصادر رسمية إسرائيلية) / Others
4 فبراير 2025

وقالت القناة "14" العبرية الخاصة الاثنين، إن نتنياهو التقى بعد وصوله إلى واشنطن الأحد، ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا ومنصة "إكس" (تويتر سابقاً)، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس "قسم الكفاءة الحكومية" في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

كما حضر اللقاء ديفيد ساكس، المسؤول عن الذكاء الصناعي في الولايات المتحدة، وفق المصدر ذاته.

وقالت القناة: "في اللقاء المطول، طلب نتنياهو من ماسك التعاون في جميع الأمور المتعلقة بالذكاء الصناعي، وجرى قبول طلبه".

ويدور الحديث عن "شراكة كاملة بين الولايات المتحدة وإسرائيل في هذا المجال"، وفق القناة التي أضافت: "يعتزم الأمريكيون استثمار مئات المليارات من الدولارات في الذكاء الصناعي، ومن المتوقع أن تنضم إسرائيل إلى هذا الاستثمار الضخم".

وتابعت: "من خلال القيام بذلك، يعيد نتنياهو برامج الأمن السيبراني والذكاء الصناعي إلى مسارهما في قلب النظام الإسرائيلي".

وهذا هو اللقاء الثالث لنتنياهو مع ماسك الذي استضافه في مصنع تيسلا بكاليفورنيا في سبتمبر/أيلول 2023، وزار إسرائيل بعد ذلك بشهرين، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وصباح الأحد، غادر نتنياهو تل أبيب إلى واشنطن في زيارة يلتقي خلالها الثلاثاء الرئيس ترمب.

وكان من المفترض أن يعود نتنياهو إلى إسرائيل الخميس، لكن مكتبه قال الاثنين، إنه نظراً لازدحام جدول أعماله في واشنطن، تقرر تأجيل موعد العودة حتى مساء السبت المقبل.​​​​​​​

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