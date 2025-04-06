سياسة
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لندن تندّد باحتجاز إسرائيل نائبتين بريطانيتين وتنتقد موقف المعارضة
أثار احتجاز إسرائيل، أمس السبت، نائبتين بريطانيتين في مطار بن غوريون واستجوابهما، جدلاً في المملكة المتحدة. فيما ندّدت الحكومة بالواقعة معربة على لسان وزير خارجيتها، عن دعمها للنائبتين.
لندن تندّد باحتجاز إسرائيل نائبتين بريطانيتين وتنتقد موقف المعارضة
وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي / Reuters
6 أبريل 2025

وأمس السبت، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في بيان، احتجاز إسرائيل نائبتين بالبرلمان البريطاني في مطار بن غوريون خلال زيارتهما تل أبيب.

وشدد لامي على أن احتجاز إسرائيل للنائبتين عن حزب العمال ابتسام محمد ويوان يانغ "مثير للقلق وسيولد نتائج عكسية"، مؤكداً دعمه لهما.

واليوم الأحد، قالت زعيمة حزب المحافظين المعارض كيمي بادنوخ، في تصريحات على قناة BBC: "ما صدمني هو وجود نواب في حزب العمال يُمنع دخولهم إلى دول أخرى".

وتابعت: "إذا نظرنا إلى الأسباب التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية، فهم يعتقدون أن النائبتين لن تلتزما بقوانين إسرائيل"، مشيرة إلى أن النواب لا يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية، وأنه يجب أن يكون أعضاء البرلمان أشخاصاً قادرين على السفر إلى أي بلد في العالم.

وفي تصريحات لقناة "سكاي نيوز"، لفتت بادنوخ إلى خطابات بعض النواب المُعادية لإسرائيل، معربة في هذا الصدد عن قلقها إزاء تصريحات نواب حزب العمال وستة نواب مستقلين "منتخبين غالباً بأصوات المسلمين"، على حد تعبيرها.

ورداً على تصريحات بادنوخ الداعمة لإسرائيل، قال وزير الخارجية ديفيد لامي، عبر منصة إكس: "من المخزي أن تدعموا دولة تحتجز نائبتين بريطانيتين وتطردهما. هل يمكنكم قول الشيء نفسه عن نواب حزب المحافظين الممنوعين من دخول الصين؟".

وأكد لامي أن حكومة حزب العمال سيحمي حق النواب في التعبير عن آرائهم بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية.

من جهتها، أصدرت شبكة العمال المسلمين (LMN)، التي تضم أعضاء من حزب العمال، بياناً قالت فيه إنه لا ينبغي معاقبة النواب البريطانيين لأنهم يقولون الحقيقة ويدافعون عن حقوق الإنسان حول العالم.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية منع نائبتين في البرلمان البريطاني ومساعدتيهما من دخول البلاد، مؤكدة عدم وجود وفد برلماني يجري زيارة رسمية للبلاد.

وخضعت النائبتان ابتسام محمد ويوان يانغ للاحتجاز والاستجواب لدى وصولهما إلى مطار بن غوريون بعد ظهيرة أمس السبت، وفق ما تناقلته وسائل إعلام عبرية.

يجدر بالذكر أن النائبتين ابتسام محمد ويوان يانغ معروفتان بأنهما من الداعين إلى مقاطعة إسرائيل على خلفية الإبادة التي ترتكبها في غزة.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
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