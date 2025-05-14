وحسب ما نقلته وكالة رويترز، أضاف عراقجي أن الجولة الرابعة من المحادثات الإيرانية-الأمريكية التي عُقدت في 11 مايو/أيار “كانت صعبة” لأنها ركزت على قضية تخصيب اليورانيوم، معرباً عن أمله في أن يبدي الطرف الآخر "مواقف أكثر واقعية" بعد أن اكتسب فهماً أفضل لمواقف إيران الأساسية.

وكان موقع "إيران نيوانس" الإخباري، الذي يبث من طهران، أفاد الثلاثاء بأن إيران ستُجري محادثات نووية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا، على مستوى نواب وزراء الخارجية، في إسطنبول في 16 مايو/أيار الجاري.

وذكرت رويترز في وقت سابق أن نائب وزير الخارجية الإيراني سيلتقي مع دبلوماسيين من الدول الثلاث لمواصلة الحوار ومناقشة تصوراتهم لمعايير اتفاق نووي جديد محتمل يجري التفاوض عليه بين طهران وواشنطن.

وستعلن وزارة الخارجية العمانية، التي اضطلعت بدور الوساطة منذ انطلاق المحادثات في 12 أبريل/نيسان، عن الجولة الخامسة من المحادثات.

وجاءت تصريحات عراقجي رداً على تعليقات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب أدلى بها أمس الثلاثاء في الرياض ووصف فيها إيران بأنها "القوة الأكثر تدميراً" في الشرق الأوسط وتتناقض بشكل صارخ مع ما قال إنها "رؤية بناءة" تتبناها السعودية.

وأضاف عراقجي: "للأسف، هذه وجهة نظر خادعة، الولايات المتحدة هي التي منعت تقدم إيران من خلال العقوبات".

وكانت إيران والقوى العالمية وقّعت على اتفاق نووي في عام 2015 يفرض قيوداً على الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحب من الاتفاق في عام 2018.

ويؤكد ترمب أنه يجب عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، محذراً من اتخاذ إجراءات عسكرية في حال فشل المحادثات، فيما تصرّ إيران على أن برنامجها النووي يهدف إلى أغراض الطاقة المدنية فقط.