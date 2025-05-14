سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير الخارجية الإيراني: سنُجري محادثات مع دول أوروبية مشاركة في الاتفاق النووي في إسطنبول
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، إنّ بلاده ستُجري محادثات مع أطراف أوروبية مشاركة في الاتفاق النووي في إسطنبول يوم الجمعة المقبل بعد تأجيل اجتماع سابق كان مقرراً في الثاني من مايو/أيار.
وزير الخارجية الإيراني: سنُجري محادثات مع دول أوروبية مشاركة في الاتفاق النووي في إسطنبول
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي / Reuters
منذ يوم واحد

وحسب ما نقلته وكالة رويترز، أضاف عراقجي أن الجولة الرابعة من المحادثات الإيرانية-الأمريكية التي عُقدت في 11 مايو/أيار “كانت صعبة” لأنها ركزت على قضية تخصيب اليورانيوم، معرباً عن أمله في أن يبدي الطرف الآخر "مواقف أكثر واقعية" بعد أن اكتسب فهماً أفضل لمواقف إيران الأساسية.

وكان موقع "إيران نيوانس" الإخباري، الذي يبث من طهران، أفاد الثلاثاء بأن إيران ستُجري محادثات نووية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا، على مستوى نواب وزراء الخارجية، في إسطنبول في 16 مايو/أيار الجاري.

وذكرت رويترز في وقت سابق أن نائب وزير الخارجية الإيراني سيلتقي مع دبلوماسيين من الدول الثلاث لمواصلة الحوار ومناقشة تصوراتهم لمعايير اتفاق نووي جديد محتمل يجري التفاوض عليه بين طهران وواشنطن.

وستعلن وزارة الخارجية العمانية، التي اضطلعت بدور الوساطة منذ انطلاق المحادثات في 12 أبريل/نيسان، عن الجولة الخامسة من المحادثات.

وجاءت تصريحات عراقجي رداً على تعليقات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب أدلى بها أمس الثلاثاء في الرياض ووصف فيها إيران بأنها "القوة الأكثر تدميراً" في الشرق الأوسط وتتناقض بشكل صارخ مع ما قال إنها "رؤية بناءة" تتبناها السعودية.

وأضاف عراقجي: "للأسف، هذه وجهة نظر خادعة، الولايات المتحدة هي التي منعت تقدم إيران من خلال العقوبات".

وكانت إيران والقوى العالمية وقّعت على اتفاق نووي في عام 2015 يفرض قيوداً على الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحب من الاتفاق في عام 2018.

ويؤكد ترمب أنه يجب عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، محذراً من اتخاذ إجراءات عسكرية في حال فشل المحادثات، فيما تصرّ إيران على أن برنامجها النووي يهدف إلى أغراض الطاقة المدنية فقط.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us