سياسة
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"العدل الدولية" ترفض دعوى السودان ضد الإمارات بالتورط في إبادة جماعية
رفضت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، دعوى تقدمت بها الخرطوم تتهم فيها الإمارات بالتورط في إبادة جماعية ضد مجموعة "المساليت" العرقية في دارفور غربي السودان.
"العدل الدولية" ترفض دعوى السودان ضد الإمارات بالتورط في إبادة جماعية
محكمة العدل الدولية ترفض دعوى السودان ضد الإمارات / AFP
5 مايو 2025

وجاء في نص قرار المحكمة: "نرفض الطلب الذي تقدم به السودان في 5 مارس/آذار الماضي ضد الإمارات".

وتحفظت الإمارات على المادة 9 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي تنص على اختصاص المحكمة بالنظر في "الخلافات المتعلقة بتفسير أو تطبيق أو تنفيذ الاتفاقية".

وخلال جلسة 10 أبريل/نيسان الماضي جادلت بعثة الإمارات أمام المحكمة بعدم وجود أساس لاختصاص المحكمة في القضية، معتبرة أن التحفظ الذي أبدته الإمارات هو "ممارسة مشروعة للسيادة الوطنية".

وذكرت المحكمة أن "تحفظ الإمارات على المادة 9 من اتفاقية الإبادة الجماعية لا يؤثر في سير القضية". والمادة 9 من اتفاقية الإبادة الجماعية تخول محكمة العدل الدولية بحل النزاعات بين الدول.

من جهتها، قالت ريم كتيت، نائب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ممثلة الإمارات، في كلمة أمام المحكمة، إن الدعوى المقامة من القوات المسلحة السودانية أمام محكمة العدل الدولية لا تستند إلى أسس قانونية أو واقعية، حسب وكالة أنباء الإمارات.

وأوضحت أن "دولة الإمارات ليست طرفاً في النزاع المسلح في السودان، ولا تقدم أي دعم لأي طرف ما يجعل الادعاءات الموجهة ضدها لا أساس لها من الصحة".

وفي مارس/آذار الماضي، قدم السودان طلباً لإقامة دعوى ضد الإمارات أمام المحكمة فيما يتعلق بنزاع حول "مزاعم انتهاكات الإمارات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

وطلب السودان من المحكمة "إصدار تدابير مؤقتة تُلزم الإمارات باتخاذ خطوات لمنع ارتكاب أي أفعال قد ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية ضد جماعة المساليت في إقليم دارفور (غرب)، إضافة إلى الامتناع عن تقديم أي دعم أو تواطؤ مع جهات مسلحة غير نظامية".

وفي 10 أبريل/نيسان بدأت محكمة العدل الدولية مداولاتها في القضية، وخلال جلسة الاستماع، قال وزير العدل السوداني معاوية عثمان إن "الدعم الرئيسي واللوجستي المستمر للإمارات لمليشيا الدعم السريع هو السبب في الإبادة الجماعية، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتهجير القسري والنهب وتدمير الممتلكات العامة"، وفق ما نقلت وكالة أنباء السودان (سونا).

على حين أعربت الإمارات عن رفضها القاطع لما وصفتها "الادعاءات الباطلة التي أدلت بها القوات المسلحة السودانية ضمن جلسة استماع أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس في لاهاي".

وقالت إن "القوات المسلحة السودانية فشلت بتقديم أي دليل ذي مصداقية لإثبات ادعاءاتهم، ما عكس كونها قضية ضعيفة لا تملك شرعية ولا أسساً قانونية، ولا تلبي أياً من معايير الإثبات القضائي"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، التي ذكرت أن أبو ظبي "ردّت بشكل حاسم على هذه الادعاءات خلال الجلسة، وأوضحت أن الدعوى المقدمة أمام محكمة العدل الدولية لا تستند إلى أي أساس واقعي".

ووُقعت اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" عام 1948، وهي أول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتشير إلى التزام المجتمع الدولي ألا تتكرر فظائع الإبادة.

ويخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.

مصدر:TRT Arabi
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