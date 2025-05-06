أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب، تناول العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية، في مقدمتها الوضع الإنساني المتفاقم في قطاع غزة، وملف سوريا، والحرب الروسية-الأوكرانية.

في سياق آخر، مددت شركات طيران دولية تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل، عقب سقوط صاروخ أطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون وسط البلاد، في حادثة أقرت بها السلطات الإسرائيلية لأول مرة.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن بلاده ستقدم دعما إضافيا مقداره خمسمئة ألف يورو لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لدعم جهود التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في قطاع غزة.

على صعيد دولي، أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل نظيره السوري أحمد الشرع في باريس غدا الأربعاء. وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون "سيؤكد مجددا دعم فرنسا لبناء سوريا جديدة، سوريا حرة ومستقرة وذات سيادة تحترم كل مكونات المجتمع السوري".

ختاما.. أدلت سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بإفادتها أمام محكمة العمل الإقليمية في القدس الغربية، في دعوى قضائية رفعتها ضدها سيلفي جينيسيا، عاملة نظافة سابقة بمنزل نتنياهو، زعمت تعرضها لإساءة المعاملة.