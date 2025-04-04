الحرب على غزة
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"مستمرة بفاعلية عالية".. زعيم الحوثيين يؤكد مواصلة عمليات استهداف القطع البحرية الأمريكية
أعلن زعيم جماعة الحوثي في اليمن عبد الملك الحوثي، اليوم الجمعة، أن عمليات استهداف القطع البحرية الأمريكية "مستمرة بفاعلية عالية".
"مستمرة بفاعلية عالية".. زعيم الحوثيين يؤكد مواصلة عمليات استهداف القطع البحرية الأمريكية
زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي / صورة: وسائل إعلام يمنية (وسائل إعلام يمنية) / Others
4 أبريل 2025

وقال الحوثي في كلمة مصورة بمناسبة افتتاح الأنشطة والدورات الصيفية، إن "حاملة الطائرات (الأمريكية) ترومان في حالة مطاردة باستمرار، وهي تهرب في أقصى شمال البحر الأحمر"، مبيناً أن الجماعة "في موقف متقدم على المستوى البحري".

وأضاف: "سنواصل التصدي للأمريكي الذي يشترك مع العدو الإسرائيلي ويسنده ويحميه ويشاركه في عدوانه على فلسطين وضد شعوب أمتنا"، ولفت إلى "إسقاط 17 طائرة من نوع (إم كيو 9)، وهذا عدد كبير وحالة فريدة لا نسمع بمثلها"، دون أن يحدد المدة التي أُسقِطَت خلالها تلك المسيرات.

وشدد الحوثي على أن "القوات الصاروخية (للجماعة) تؤدّي واجبها وكذلك الطيران المسير والدفاع الجوي"، وتابع: "العدو الأمريكي يعتمد في تصعيده على اليمن على طائرات الشبح وقاذفات القنابل التي تأتي من قواعد أخرى غير حاملة الطائرات ترومان"، بلا مزيد تفصيل.

ولفت إلى أن "غارات واعتداءات الأمريكي تصل في بعض الأيام إلى أكثر من 90 غارة"، مشيراً إلى أن واشنطن "ترتكب الجرائم وهي في حالة عدوان على بلدنا بلا أي مستند"، وذكر أن "العدوان الأمريكي بكل همجية وإجرام يصعّد ويستهدف الأعيان المدنية، لكنه لم يتمكن من تنفيذ أهدافه في ما يسميه بتصفية القيادات والقضاء على أحرار اليمن".

وأردف الحوثي: "المعركة بيننا وبين العدو الإسرائيلي، ونحن أعلنَّا موقفنا الكامل، ومنه الدعم العسكري لإسناد الشعب الفلسطيني"، وتابع: "موقفنا موجَّه ضد العدو الإسرائيلي، والأمريكي لأنه أعلن عدوانه على بلدنا"، وقال: "معركتنا من أجل فلسطين ومنع تهجير شعبها والضغط لوقف الإبادة ضده".

وأشار إلى أن "العمليات ضد العدو الإسرائيلي مستمرة، وهو متوقف تماماً عن الملاحة عبر البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي"، وأكد أن "العدوان الأمريكي لم يتمكن من وقف العمليات العسكرية المساندة للشعب الفلسطيني، ولا هو تَمكَّن من توفير الحماية للملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي"، واستطرد مشدداً: "سنواصل إسناد الشعب الفلسطيني ومعركتنا وموقفنا المتكامل ضد العدو الإسرائيلي".

ومنذ 15 مارس/آذار الماضي حتى مساء الأربعاء، رصدت الأناضول مئات الغارات الأمريكية على اليمن، التي أدّت إلى مقتل 66 مدنياً وإصابة 142 آخرين على الأقلّ، بينهم أطفال ونساء، بحسب بيانات حوثية لا تشمل الضحايا من القوات التابعة للجماعة.

ومنتصف مارس/آذار الجاري أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه أمر جيش بلاده بشنّ "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي في اليمن، قبل أن يهدّد بـ"القضاء على الحوثيين تماماً".

فيما تجاهلت الجماعة تهديد ترمب واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردّاً على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة بغزة خلّفَت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT ARABI
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