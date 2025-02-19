سياسة
2 دقيقة قراءة
أوديسا تغرق في الظلام جرّاء هجوم روسي.. وأوكرانيا تستهدف مصفاة نفط روسية
هاجمت القوات الروسية مدينة أوديسا الأوكرانية فجر اليوم الأربعاء، ما أسفر عن انقطاع الكهرباء والمياه والتدفئة عن معظم سكان المدينة المطلة على البحر الأسود.
أوديسا تغرق في الظلام جرّاء هجوم روسي.. وأوكرانيا تستهدف مصفاة نفط روسية
مبنى في أوديسا في أعقاب هجوم بطائرة روسية دون طيار. / صورة: Reuters (Reuters)
19 فبراير 2025

وأكد رئيس بلدية أوديسا، هينادي تروخانوف، عبر تطبيق تليغرام أن المستشفيات والعيادات والمنشآت الاجتماعية في المدينة أصبحت بلا تدفئة، واصفاً الهجوم بـ"الضخم".

وأوضح تروخانوف أنه لم تَرِد أنباء عن وقوع إصابات، وأن الخبراء لا يزالون يقيّمون الأضرار التي لحقت بالمباني، إذ أظهرت الصور التي نشرها تضرر واجهات المباني وتعرض نوافذها للتحطم.

في سياق متصل، أفاد مدوّن محلي بوجود طائرات مسيّرة في مناطق جنوب أوكرانيا خلال الهجوم على أوديسا، فيما أكد آخرون أن شظايا طائرات مسيّرة سقطت في أفنية المنازل، ما ألحق أضراراً بأحد المستشفيات.

من جهة أخرى، أعلن حاكم منطقة سامارا الروسية أن أوكرانيا استهدفت مصفاة نفط في مدينة سيزران بالمنطقة الليلة الماضية، مشيراً إلى أن فرق الطوارئ تعمل في الموقع، وأنه لم تَرِد معلومات عن إصابات حتى الآن.

وذكرت قناتان على تليغرام أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق، في حين أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت تسع طائرات مسيّرة أوكرانية الليلة الماضية في مناطق بريانسك، وتتارستان، وتولا، والبحر الأسود.

وتُعَدّ أوديسا هدفاً متكرراً للهجمات الروسية منذ بداية الحرب المستمرة منذ ما يقارب ثلاث سنوات، خصوصاً المنشآت في مواني المدينة الثلاثة.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.

اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us