تركيا
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اتفاق تركي-أذربيجاني للتعاون في مجال الطاقة الكهربائية
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار اليوم الجمعة، توقيع اتفاقية تعاون بين بلاده وأذربيجان في مجال الطاقة الكهربائية.
اتفاق تركي-أذربيجاني للتعاون في مجال الطاقة الكهربائية
وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، ونظيره الأذربيجاني برويز شهبازوف يوقعان اتفاقية تعاون في مجال الطاقة الكهربائية. / AA
4 أبريل 2025

جاء ذلك في منشور للوزير التركي على منصة إكس، أفاد فيه بأن الاتفاقية وقّعتها شركة نقل الكهرباء التركية "تيساش"، وشركة "أذر إنرجي" الأذربيجانية.

وكشف الوزير في منشور أنه التقى نظيره وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شهبازوف، حيث وُقّعَت الاتفاقية المذكورة.

وأوضح بيرقدار تأكيده في اللقاء أن تجارة الكهرباء يمكن أن تكون جزءاً مهماً من التعاون بين البلدين بعد النفط والغاز الطبيعي.

وقال الوزير في منشوره: "التقيت السيد شهبازوف في إطار لقاءاتنا في باكو، وعقب الاجتماع وُقّعَت اتفاقية تشغيل بين الشركتين، مما يعزز تعاوننا في مجال الطاقة".

وأضاف: "ستوفر هذه الاتفاقية نقلاً مستمرّاً وموثوقاً للكهرباء بين تركيا ونخجوان (إقليم ذاتي الحكم متاخم لتركيا يتبع أذربيجان)، مع تحديث البنية التحتية الحالية وزيادة الطاقة الإنتاجية".

وختم بالقول إن "هذا الجسر الذي أُنشئَ في مجال الطاقة بين البلدين الشقيقين سيفتح الباب أمام عصر جديد من التعاون الإقليمي في مجال الطاقة".

مصدر:TRT ARABI
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