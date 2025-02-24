وفي بيان نشره الأحد، أشار غوتيريش إلى "مرور 3 أعوام على شن روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا، في انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وشدّد على الحاجة العاجلة إلى التوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل، يحترم تماماً سيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية في إطار حدودها الدولية المعترف بها، بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة.

وأوضح غوتيريش، أن "الحرب في أوكرانيا، بعد 80 عاماً من نهاية الحرب العالمية الثانية، تُعَدّ تهديداً جسيماً، ليس فقط لسلام وأمن أوروبا، بل ولأسس الأمم المتحدة ومبادئها الجوهرية".

وقال: "لقد طفح الكيل؛ بعد 3 أعوام من الموت والدمار، أدعو مرة أخرى إلى خفض التصعيد عاجلاً والإنهاء الفوري للأعمال العدائية".

ورحب بجميع الجهود الهادفة إلى التوصل إلى السلام العادل والشامل، مؤكداً أن الأمم المتحدة مستعدة لدعم مثل هذه الجهود.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشنّ روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلِّي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.