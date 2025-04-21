سياسة
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للمرة الثانية.. وزير الدفاع الأمريكي يشارك خطط هجوم على الحوثيين عبر تطبيق سيغنال
قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أمس الأحد إنّ وزير الدفاع بيت هيغسيث شارك في مارس/آذار تفاصيل هجوم ضد جماعة الحوثي عبر محادثة جماعية على تطبيق سيغنال، ضمّت زوجته وشقيقه ومحاميه، ما أثار تساؤلات جديدة بشأن تعامله مع معلومات أمنية بالغة الحساسية.
للمرة الثانية.. وزير الدفاع الأمريكي يشارك خطط هجوم على الحوثيين عبر تطبيق سيغنال
وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث / Reuters
21 أبريل 2025

وبحسب الصحيفة فإنّ هيغسيث نقل في المحادثة نفس المعلومات التي كانت نشرتها مجلة ذا أتلانتيك الشهر الماضي، بعد أن أُضيف عن طريق الخطأ رئيس تحرير المجلة جيفري غولدبرغ إلى محادثة أخرى على تطبيق سيغنال، كان بها كبار مسؤولي الأمن القومي في إدارة الرئيس دونالد ترمب، ما تسبب في حرج واسع النطاق.

ونقلت الصحيفة عن أربعة مصادر مطلعة أن المحادثة الثانية احتوت على تفاصيل تتعلق بالجدول الزمني للغارات الجوية. وفي تقرير منفصل، ذكرت وول ستريت جورنال أن جينيفر، زوجة هيغسيث، شاركت كذلك في اجتماعات حساسة مع نظيراتها من مسؤولين عسكريين أجانب.

وجاء الكشف عن استخدام جديد لتطبيق سيغنال في تداول معلومات سرية عقب إقالة دان كالدويل، أحد كبار مستشاري وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن خلص تحقيق داخلي في وزارة الدفاع (البنتاغون) إلى تورطه في تسريب معلومات غير مصرح بها، وفقاً لما أفاد به مسؤول أمريكي لوكالة رويترز. ولم يصدر بعدُ تعليق رسمي من البنتاغون بشأن الحادثة.

مصدر:TRT ARABI
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