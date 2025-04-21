وبحسب الصحيفة فإنّ هيغسيث نقل في المحادثة نفس المعلومات التي كانت نشرتها مجلة ذا أتلانتيك الشهر الماضي، بعد أن أُضيف عن طريق الخطأ رئيس تحرير المجلة جيفري غولدبرغ إلى محادثة أخرى على تطبيق سيغنال، كان بها كبار مسؤولي الأمن القومي في إدارة الرئيس دونالد ترمب، ما تسبب في حرج واسع النطاق.

ونقلت الصحيفة عن أربعة مصادر مطلعة أن المحادثة الثانية احتوت على تفاصيل تتعلق بالجدول الزمني للغارات الجوية. وفي تقرير منفصل، ذكرت وول ستريت جورنال أن جينيفر، زوجة هيغسيث، شاركت كذلك في اجتماعات حساسة مع نظيراتها من مسؤولين عسكريين أجانب.

وجاء الكشف عن استخدام جديد لتطبيق سيغنال في تداول معلومات سرية عقب إقالة دان كالدويل، أحد كبار مستشاري وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن خلص تحقيق داخلي في وزارة الدفاع (البنتاغون) إلى تورطه في تسريب معلومات غير مصرح بها، وفقاً لما أفاد به مسؤول أمريكي لوكالة رويترز. ولم يصدر بعدُ تعليق رسمي من البنتاغون بشأن الحادثة.