الحرب على غزة
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ممثلو برلمانات 13 دولة يجتمعون في إسطنبول الجمعة لدعم فلسطين
أعلن البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، عقد اجتماع لممثلي برلمانات 13 دولة؛ من أجل دعم فلسطين، في إسطنبول، الجمعة المقبل.
ممثلو برلمانات 13 دولة يجتمعون في إسطنبول الجمعة لدعم فلسطين
البرلمان التركي يستعد لاستضافة ممثلي 13 برلمانا لدعم فلسطين / AA
15 أبريل 2025

قالت رئاسة البرلمان التركي، في بيان، إن الاجتماع المرتقب سيشهد تشكيل مجموعة برلمانية لدعم فلسطين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت أن الاجتماع الذي يستضيفه رئيس البرلمان نعمان قورتولموش، من المتوقع أن يلقي فيه الرئيس رجب طيب أردوغان كلمة.

وأوضح البيان أن الاجتماع الذي سيلقي فيه قورتولموش الكلمة الافتتاحية، سيتحدث فيه رؤساء المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، ومجلس الشورى القطري حسن بن عبد الله الغانم، والمجلس الوطني الاتحادي في الإمارات صقر غباش.

كما سيتحدث في الاجتماع رؤساء الجمعية الوطنية الباكستانية سردار أياز صادق، ومجلس النواب الماليزي تان سري داتو جوهري بن عبدول، ومجلس النواب الإندونيسي بوان ماهاراني، إضافةً إلى رؤساء الجمعية الوطنية السنغالية الحاج مالك ندياي، ومجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، ومجلس النواب البحريني أحمد المسلم، ونواب رؤساء البرلمان الجزائري حماد أيوب، والبرلمان الأذربيجاني علي أحمدوف، ووكيل مجلس النواب المصري أحمد سعد الدين.

كما ستشارك رئيسة مجلس النواب الإسباني، فرانشينا أرمينغول سوسياس، في الاجتماع عبر رسالة فيديو.

ومن المقرر أن تدعو المجموعة التي تجتمع لاستخدام الدبلوماسية البرلمانية بشكل فعّال لإنهاء هجمات إسرائيل ومجازرها والكارثة الإنسانية الناجمة عنها في الأراضي الفلسطينية، خصوصاً في غزة، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف قوي ومشترك ضد العدوان الإسرائيلي.

وتهدف المبادرة البرلمانية التي أطلقها رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، إلى إنشاء خط تضامن برلماني مشترك مع فلسطين.

وبدعمٍ أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلَّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وتواصل إسرائيل مجازرها وانتهاكاتها، متجاهلةً مذكرتَي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.

مصدر:TRT Arabi
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