وشدد تورك في كلمة ألقاها خلال اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، على أهمية التصدي للتوجهات التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أعرب عن قلقه العميق تجاه "التحول الجوهري في الاتجاه" الذي شهدته السياسة الأمريكية تحت قيادة الرئيس دونالد ترمب، محذراً من تأثير الخطاب السياسي الانقسامي الذي قد يؤدي إلى استقطاب المجتمع بشكل مضر.

وقال تورك: "لقد تمتعنا بدعم من الحزبين في الولايات المتحدة بشأن حقوق الإنسان لعقود عديدة، لكنني الآن قلق للغاية بشأن التحول الجوهري في الاتجاه الذي يُتخَذ محلياً ودولياً"، دون أن يذكر ترمب بالاسم.