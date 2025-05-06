سياسة
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على متنها 1605 أطنان مساعدات.. سفينة "الخير" التركية الثانية ترسو في ميناء بورتسودان
رست "سفينة الخير" التركية الثانية أمس الاثنين، قبالة سواحل بورتسودان وعلى متنها مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية المقدمة من تركيا إلى السودان.
على متنها 1605 أطنان مساعدات.. سفينة "الخير" التركية الثانية ترسو في ميناء بورتسودان
مسؤولون أتراك وسودانيون في استقبال سفينة "الخير" التركية في ميناء بورتسودان / AA
6 مايو 2025

وتحمل السفينة، التي أرسلتها هيئة الإغاثة الإنسانية (İHH) التركية، 1605 أطنان من المواد الغذائية، والملابس، ومستلزمات النظافة.

وحضر مراسم استقبال السفينة في ميناء بورتسودان، كل من سفير تركيا في الخرطوم فاتح يلديز، والمسؤول في هيئة الإغاثة محمد أنس أريكان، ومفوضة المساعدات الإنسانية السودانية سلوى آدم، وعدد من المسؤولين المحليين.

وأشار السفير التركي، في تصريح بعد الحفل إلى أنّ هذه السفينة هي الرابعة التي أرسلتها تركيا، موضحاً أن اثنتين من هذه السفن جرى إرسالها بالتنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).

ولفت إلى أن سفينة "الخير" التي وصلت اليوم، هي الثانية التي أرسلت من هيئة الإغاثة الإنسانية.

وقال يلديز: "وصول هذه السفينة إلى السودان يمنح الأمل والمعنويات لنا وللسودانيين معاً. وفي فترة تحرير الخرطوم، فإن السودانيين في حاجة إلينا".

من جهته، أشار أريكان إلى الأزمة الإنسانية التي سببتها الاشتباكات المستمرة في السودان منذ 15 أبريل/نيسان 2023، مؤكداً أنهم أطلقوا حملات الإغاثة تحت شعار "وجهتنا السودان، وحمولتنا الخير".

وقال أريكان: "بفضل تبرعات الشعب التركي، أوصلنا اليوم سفينة الخير الثانية. في السابق، كنا قد أوصلنا 211 حاوية من المساعدات الإنسانية إلى المنطقة وجرى توزيعها".

وأضاف: "أما اليوم، وصلت 110 حاويات جديدة من المساعدات الإنسانية إلى السودان، وسنوزعها على مختلف الولايات بالتعاون مع السلطات المحلية".

وأشار إلى أن المساعدات تشمل مواد غذائية، وملابس، ومستلزمات النظافة، والإيواء، والاحتياجات الأساسية، مؤكداً أنهم سيواصلون تقديم مزيد من المساعدات.

من جهتها، شكرت مفوضة المساعدات الإنسانية السودانية، آدم، تركيا على دعمها، مؤكدة أن هذه المساعدات ستصل إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها.

ويخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.

مصدر:TRT Arabi
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