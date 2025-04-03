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سوريا.. قصف إسرائيلي يقتل 9 مدنيين في حرش سد الجبيلية ويشعل الغضب في درعا
قتلت هجمات إسرائيلية 9 مدنيين وأصابت آخرين، مساء الأربعاء، في منطقة حرش سد الجبيلية الواقعة بين مدينة نوى وبلدة تسيل في ريف محافظة درعا، جنوبي سوريا.
سوريا.. قصف إسرائيلي يقتل 9 مدنيين في حرش سد الجبيلية ويشعل الغضب في درعا
جنازة المدنيين الذين قتلوا في ضربة إسرائيلية في شهر مارس الماضي / Reuters
3 أبريل 2025

أعلنت محافظة درعا، عبر بيان نُشر فجر الخميس على منصة تليغرام، أن القصف أسفر عن "ارتقاء 9 مدنيين وإصابة عدد من الأشخاص، حصيلة أولية"، مشيرة إلى أن الموقع المستهدف يقع في منطقة زراعية بين نوى وتسيل غربي المحافظة.

وأضاف البيان أن الهجوم أثار استنفاراً وغضباً شعبياً واسعاً، وخاصة في ظل ما وصفته بـ"تقدم قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى هذا العمق للمرة الأولى".

وتناقلت وسائل إعلام محلية دعوات شعبية لتشييع الضحايا بعد صلاة الظهر، انطلاقاً من مركز إنعاش الريف وصولاً إلى مقبرة الشهداء.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، ليلة أمس الأربعاء، بأشد العبارات موجة العدوان الإسرائيلي الأخيرة على سوريا، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها والتزام القانون الدولي.

منذ 6 ساعات
وقالت الخارجية السورية إن "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة محاولة واضحة لتطبيع العنف مجدداً داخل البلاد"، وإن "التصعيد الإسرائيلي غير مبرر وهو محاولة متعمدة لزعزعة استقرار سوريا وإطالة معاناة شعبها".

وأدانت الوزارة "هذا العدوان والانتهاك السافر للقانون الدولي"، ودعت "المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها والتزام القانون الدولي".

وتشن تل أبيب بوتيرة شبه يومية منذ أشهر غارات جوية على سوريا، ما أدى إلى مقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد، بينها 24 عاماً تولى خلالها بشار الأسد الرئاسة (2000-2024).

وتحتل إسرائيل منذ 1967 معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.

مصدر:TRT ARABI
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