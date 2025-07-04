تركيا
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تركيا: تعاوننا البحري مع ليبيا مستمر
في أخبارنا لهذا اليوم: تركيا: تعاوننا البحري مع ليبيا مستمر، وحماس تعلن بحث مقترح وقف إطلاق النار في غزة مع بقية الفصائل الفلسطينية
تركيا: تعاوننا البحري مع ليبيا مستمر / TRT Global
4 يوليو 2025

رغم الانتقادات الواردة في البيان الختامي الأخير لقمة قادة الاتحاد الأوروبي.. تركيا تشدد على مواصلة تعزيز تعاونها مع ليبيا في القضايا البحرية، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام ألفين وتسعة عشر.

حركة حماس تجري مشاورات مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية بشأن العرض الذي تسلمته حول اقتراح وقف إطلاق النار في غزة، الذي تدعمه أمريكا.

روبيو يبحث مع الشيباني مراجعة قوائم الإرهاب، ويتعهد بالإبقاء على العقوبات المفروضة على "الجهات الخبيثة"، مثل رئيس النظام السوري المنهار بشار الأسد ورجاله على حد قوله.

مصدر:TRT Arabi
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