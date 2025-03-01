ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مصدر مطلع (طلب عدم الكشف عن هويته) قوله، إن موظفي الحكومة بدؤوا في تلقّي الرسائل في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، بالرغم من أنه كان من المتوقّع إرسالها اليوم السبت.

والأسبوع الماضي، تلقى موظفو الحكومة الاتحادية بريداً إلكترونياً يسألهم "ماذا فعلتم الأسبوع الماضي؟"، وطُلب منهم سرد 5 مهام أنجزوها.

وحذّر إيلون ماسك، الذي يسعى بتمكين من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى تقليص حجم الوكالات وإلغاء آلاف الوظائف الاتحادية، من أن أي شخص لا يستجيب لما ورد بالبريد الإلكتروني سيجري فصله. فيما طلبت العديد من الوكالات من قواها العاملة عدم الرد.

ووفق "أسوشيتد برس" كان من المتوقّع إرسال البريد الإلكتروني الثاني بطريقة مختلفة، مما يجعل من الأسهل تعرض الموظفين لإجراءات تأديبية بسبب عدم الامتثال.