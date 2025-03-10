وقالت الطالبة الجامعية مريم علوان وثلاثة طلاب آخرين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم خوفاً من الملاحقة، إن عملاء وزارة الأمن الداخلي الأمريكية اعتقلوا خليل الذي يدرس بكلية الشؤون الدولية والعامة من مقر إقامته الجامعي السبت.

وكان خليل أحد المفاوضين مع مسؤولي الجامعة نيابة عن الطلاب المحتجين المؤيدين للفلسطينيين الذين أقاموا مخيماً احتجاجياً داخل الجامعة العام الماضي.

واعتقال خليل من أولى الخطوات التي يتخذها ترمب على ما يبدو للوفاء بوعده بالسعي لترحيل بعض الطلاب الأجانب الضالعين في حركة الاحتجاج المؤيدة للفلسطينيين.

وأدى العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى اندلاع احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين هزت الحرم الجامعي الأمريكي لأشهر.

وقبل ساعات قليلة من اعتقاله أمس السبت، قال خليل في تصريحات صحفية إنه يشعر بالقلق من أن تستهدفه الحكومة وبعض الجماعات المحافظة المؤيدة لإسرائيل بسبب التحدث إلى وسائل الإعلام.

وقال خليل قبل اعتقاله: "ما الذي يمكن لجامعة كولومبيا أن تفعله لإرضاء الكونغرس أو الحكومة الآن؟"، مشيراً إلى أن الجامعة استدعت الشرطة مرتين لاعتقال المحتجين واتخذت إجراءات تأديبية بحق عديد من الطلاب والموظفين المؤيدين للفلسطينيين، ووقفت بعضهم عن الدراسة.

وأضاف: "لقد أسكتوا إلى حد بعيد أي شخص يدعم فلسطين في الحرم الجامعي وهذا لم يكن كافياً. من الواضح أن ترمب يستخدم المحتجين كبش فداء لبرنامجه الأوسع نطاقاً في محاربة التعليم العالي ونظام التعليم في رابطة آيفي (لجامعات النخبة) والنيل منه".

وقالت إدارة ترمب يوم الجمعة إنها ألغت عقوداً حكومية ومنحاً لجامعة كولومبيا بقيمة نحو 400 مليون دولار، فيما قالت الحكومة إن التخفيضات وجهود ترحيل الطلاب ترجع إلى الأنشطة المعادية للسامية في حرم جامعة كولومبيا في مانهاتن وقربه.