الحرب على غزة
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تركيا تؤكد ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل عاجل والوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي
شددت تركيا على ضرورة إيصال مساعدات إنسانية عاجلاً ودون عوائق إلى قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل وتمارس فيه التجويع بحق الفلسطينيين، ودعت إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل تطبيق حل الدولتين.
تركيا تؤكد ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل عاجل والوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي
نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز خلال مشاركته في اجتماع مجموعة مدريد بشأن القضية الفلسطينية / وزارة الخارجية التركية
26 مايو 2025

جاء ذلك في كلمة ألقاها نوح يلماز نائب وزير الخارجية التركي، الأحد، خلال مشاركته في اجتماع مجموعة مدريد بشأن القضية الفلسطينية.

وأكد يلماز ضرورة الوقف الفوري للهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، والحاجة المُلِحّة لإيصال مساعدات إنسانية بشكل عاجل ودون أي عراقيل.

كما شدد نائب الوزير على أهمية تعزيز التعاون الدولي من أجل التوصل إلى حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) على أرض فلسطين التاريخية.

والأحد، جددت اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية-الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة دعمها لجهود التعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع وفقاً للخطة العربية التي اعتُمدت في القمة العربية غير العادية بالقاهرة.

وعقد أعضاء اللجنة الوزارية اجتماعاً موسعاً مع مجموعة مدريد، وعدد من الدول الأوروبية، في العاصمة الإسبانية برئاسة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.

وتشكلت اللجنة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وتضم في عضويتها وزراء خارجية الأردن وقطر والسعودية ومصر والبحرين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين، والأمينين العامّين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة في غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 176 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلاً عن مئات الآلاف من النازحين.

مصدر:TRT Arabi
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